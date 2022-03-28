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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقرحات الفم والأسنان : تؤخذ ملعقة من زهر البابونج وتطبخ في كوب , ويمضمض بها المصاب استرخاء اللسان : التغرغر بالخردل عدة مرات يفيد في استرخاء اللسان خراج اللثة : نصف تينة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج.

التهاب اللوزتين : تخلط بيضة بطحين حتى تصبح كالعجين , وتوضع على العنق وتربط بقماش , من الليل حتى الصباح , ثم ترفع ويغسل مكانها بالماء الفاتر , فان ذلك يرفع الالتهاب والحرارة عن الحلق , تكرر العملية حتى الشفاء إن شاء الله تعالى وصفة أخرى : توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة , وتحزم علية فإنها جيدة لالتهاب اللوزتين وصفة أخرى : يطبخ مقدار ملعقة من زهر البابونج في كوب من الماء , ويتغرغر به المصاب بالتهاب اللوزتين , فإنه بعد تكرار العملية يشفى

بحة الصوت : إذا أكل الثوم مشويا أو مطبوخا أو نيئا , نفع بحة الصوت وخشونة وصفة أخرى : أكل الفجل بالعسل ينفع جيدا من بحة الصوت الحادثة عقب الصياح , وهذا صالح للمغنيين على الخصوص وصفة أخرى : تطبخ أوراق الملفوف جيدا في قليل من الماء , ثم يخلط المغلي بالعسل , ويوضع حتى يبرد , وتشرب سبع ملاعق كبيرة في اليوم , فإنه يفيد جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجهاز التنفس واللوزتين تصفية الصوت : أكل الثوم نيئا أو مطبوخا يصفي الصوت.

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أعشاب سحرية لمعالجة قرحة المعدة والأمعاء والبلغم والربو والتهاب اللوزتين وحصى المرارة وورم الكبد والطحال وأمراض مزمنة عديدة (طريقة التحضير)

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السل : يشرب ماء مغلي الحلبة مقدار 4 ملاعق في اليوم لتسكين سعال المصابين بالسل علاج السل : يشرب المسلول في كل صباح لبنا ممزوجا بملعقة عسل , فإنه يتماثل للشفاء ان شاء الله تعالى.

السعال المزمن : تأخذ كمية من التين المجفف , وتنقعة في زيت زيتون مدة اسبوع , فيفطر المريض كل صباح ثلاث تينات , فإنه يشفى السعال : تاخذ اوراق البرتقال 20 غراما وتغليها في لتر من الماء , ويشربة المصاب بالسعال الصدري ثلاث مرات في اليوم مدة زمنية اقلها ثلاثة أيام , فإنه فعال

سعال الأطفال : يطبخ البصل ويعصر ماؤة ويخلط بعسل , ويأخذ الطفل جرعات 5 مرات يوميا وصفة أخرى : يشرب عصير الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثلاث مرات في اليوم.

الربو : ينقع كمية من الثوم المقشور في لتر حليب , يشرب منة 3 أكواب في اليوم مدة 8 أيام , وكل كوب يصفى ثم يشرب وصفة أخرى :يعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثله كأس عسل , ويغلى المزيج على النار , ويستعمله المصاب بنوبة الربو مقدار ملعقتين كبيرتين في الصباح والظهر والمساء , وتكرر العملية فان المصاب يتماثل للشفاء إن شاء الله تعالى وصفة أخرى : أكل السمسم المقشور بالسكر ينفع المصاب بالربو

البلغم : يؤخذ ماء الملفوف ساخنا ويمزج بملعقة عسل ويتناوله صاحب البلغم , فإنه يسهل خروجه ويخفف من نهيج الشعب التنفسية.

القلب :يتناول المريض بالقلب مابين 50 إلى 140 جراما من العسل في اليوم تقوية القلب : يؤكل كل يوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل . فانه مفيد جدا لتقوية عضلة القلب بإذن الله تعالى وصفة أخرى : تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ويشربة ضعيف القلب.

تصلب الشرايين : تؤخذ 100 غراما من قرون اللوبيا وتغلى في لتر ماء جيدا , ثم تصفى وتشرب منه 4 فناجين كل يوم لمدة 15 يوما وصفة أخرى : تغلى اوراق الزيتون الجافة مقدرا 40 غراما في كل لتر ماء لمدة 10 دقائق , ويشرب منة فنجان كل يوم صباحا وصفة أخرى : يقشر مغلي الثوم , ويسحق ويغلى في كوب حليب لمدة 5 دقائق , ويشرب ويواظب على ذلك يوميا حتى الشفاء.

عسر الهضم : يشرب الكمون مدقوقا مع الخل , مقدار ملعقة كبيرة, وصفة أخرى : أكل الزنجبيل أو النعناع بعد الطعام يفيد جيدا في الهضم.

المغص : يشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبيرة , فإنه يسكن المغص الشديد المغص المعوي لدى الكبار والصغار : تؤخذ ملعقة كبيرة من اليانسون , وتطبخ في ربع لتر من الماء , وتشرب على 4 حصص في اليوم , فانها تسكن المغص المعوي , ويمكن استعمالها للاطفال بمقدار 3 ملاعق صغيرة يوميا.

الغثيان : شم البصل الطري يقطع الغثيان ويسكنة وصفة أخرى : اذا خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء وصفة أخرى : قطعة ليمون حامض تغلى في لتر ماء ويشرب منها فنجانان عند الشعور بالقيء

حرقة المعدة : توضع الايدي والارجل في الماء البارد جملة , فان ذلك يفيد جدا في تسكين حرقة المعدة ولهيبها.

ورم المعدة : شرب العسل يفيد جيدا في ورم المعدة , اذا واظب المصاب على ذلك.

قرحة المعدة : تؤخذ أجزاء متساوية من الصعتر والقريص وتطبخ وتشرب على 3 دفعات في اليوم وقت الصبح والظهر والعشاء , ولابد من المواظبة على ذلك.

قرحة المعدة والامعاء : يبلع الثوم بعد قطعه نصفين دون مضغة , ثم يعقبة شرب كوب من الماء , ويستمر على ذلك حتى زوال الحموضه

حموضة وقرحة المعدة والاثنى عشر : يفطر المريض كل صباح بكأس ماء فاتر قليلا , وفية مقدار ملعقة عسل , ولا بد من الاستمرار , فانه يتحسن بعد 4 اسابيع ان شاء الله تعالى.

طرد الغازات : المواظبة على أكل السلق يفيد في منع غازات البطن وصفة أخرى : يشرب مقدار نصف كأس من الكراويا المطبوخ في الماء , يواظب على ذلك المصاب بغازات الامعاء فيشفى بإذن الله تعالى وصفة أخرى : يشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل يوم في الصباح

التهاب الامعاء : يغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس, لمدة 10 دقائق , فإنه مفيد جدا في التهاب الامعاء تكرر العملية بانتظام حتى الشفاء

دود البطن : اذا شرب الشيح مقدار نصف ملعقة كبيرة , مطبوخة في كأس ماء كل يوم في الصباح من به دود البطن ازالة ان شاء الله تعالى وصفة أخرى : إذا أضيف خل الى مسحوق الحبة السوداء , وواظب على الافطار بها المصاب بدود البطن , شفي من ذلك بخروج الدود وصفة أخرى : إذا أكل المصاب بذور اليقطين القرع خرجت من دود البطن

وقف الاسهال :تأخذ قشور الرمان وتطبخها وتشرب ماءها ثلاث مرات في اليوم , فانها توقف الإسهال , وتستمر في هذا الشرب الى ان يتوقف الإسهال.

الإسهال المزمن : المواظبة على أكل النبق يقطع الإسهال المزمن

الزحار الديزانتريا : تقلى أوراق الكرنب ويتناولها المريض , فإنه يقضي على الزحار قضاء تاما وصفة أخرى :يؤخذ بياض بيضة ويخلط مع عصير ليمونه حامضة ويشرب صباحا , يكرر العملية مدة 3 أيام , فقد يرى بعد ذلك خروج صديد , تلك علامات الشفاء

الامساك :تغلى 4 تينات جافة في 400 جراما من الماء او الحليب , الى ان يبقى نصف الماء او الحليب , ثم يصفى ويشرب منة وصفة أخرى :شرب الماء يوميا مابين 8 إلى 10 أكواب موزعة على النهار , تساعد في الحد من الإمساك

حصى المرارة :تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 30 جراما في لتر من الماء ويغلى لمدة 5 دقاائق , ويشرب المصاب كل يوم مقدار فنجانين ويستمر حتى الشفاء إن شاء الله

قصور الكبد : تأخذ ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماء, وتحلى بالعسل او السكر , ويشرب منها كل يوم على الريق لمدة 12 يوم وجع الكبد :يشرب قليل من البابونج ويضمد به مكان وجع الكبد , فإنه جيد إذا واظب المصاب علية.

ورم الكبد :قليل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سويق ويشرب.

تقوية الكبد : المواظبة على اكل الزبيب الاحمر المنزوع العجم والطري , من غير طبخة يفيد جدا في تقوية الكبد

ورم الطحال : دقيق الحلبة مع الخل , ينفع في حالة ورم الطحال كضماد

صلابة الطحال : شرب طبيخ ماء السلق , بخل وقليل من الخردل يلين صلابة الطحال

داء السكري :شرب 100 جراما من طبيخ القريص , يفيد المصابين بالسكري إذا واظب علية وصفة أخرى : المواظبة على أكل ربع بصلة نيئة كافية لهبوط السكر , وارجاعة إلى طبيعته , كما ان المواظبة على أكل الخيار مفيدة أيضا لمرضى السكري وصفة أخرى : المواظبة على شرب مغلي أوراق الجرجير , فان مريض السكري يعود كما كان بإذن الله تعإلى

جروح مرضى السكري : تغلى الحلبة ويؤكل عجينها ويشرب ماؤها , ويدهن به الجرح ايضا , وتوضع من عجينتة لبيخة على الجرح فان يعجل في الشفاء إن شاء الله

البواسير : تطلى البواسير بعصارة او طبيخ ماء الريحان وصفة أخرى : يطبخ الثوم ويخلط بالخل , ويفطر علية المصاب بالبواسير , كما انة يدهنا أيضا فإنه جدا مفيد البواسير الظاهرة : شحم صافي يضاف إليه البصل المقطع ويدهن به مرات عديده

تفتيت حصى الكلى : عصارة ماء الفجل او أكلة يفتت حصى الكلى إذا واظب عليه المصاب وصفة أخرى : شرب حبة خردل في كل ليلة , كافية لتفتيت حصى الكلى .

تفتيت حصى المثانة : يواظب المصاب على أكل 38 جراما من الاجاص كل يوم والأفضل أن يؤكل كاملا بقشرة ولبه وزريعته

رمل وحصى الكلى : إذا واظب المصاب على شرب دهن اللوز الحلو , فتت الرمل والحصى بالكلية

التهاب الكلى :يشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء

علاج الأمراض الشائعة الروماتيزم : تغلى عشر جرامات من أوراق الصفصاف في فنجان من الماء ويحلى بالعسل أو السكر , ويشرب المصاب كل يوم كاس في الصباح والمساء , ويواظب على ذلك فانه مفيد. وصفة أخرى : يشرب المصاب بالروماتيزم مقدار ثلاثة أكواب في اليوم من مسحوق عرق السوس , مقدار ثلاثة ملاعق في ثلاثة أكواب , واحد في الصباح والأخر عند الظهيرة والثالث مساء ويواظب على ذلك . وصفة أخرى : إذا استمر المصاب بأكل كيلو تفاح يوميا لمدة أربعة أسابيع متتالية فإنه يشفى تماما بإذن الله . وصفه أخرى: أكل رأسين غضين من الكرفس كل يوم لمدة بضعة اشهر كافية لوضع حد لأنواع الروماتيزم .

• الم العمود الفقري :يفرك مكان الألم فركا جيدا بأسنان من الثوم المسحوقة أو الممزوجة بزيت الزيتون الساخن فإنه يسكن الالم .

عرق النسا :يسف المصاب الحرمل من غير دق مقدار أربع جرامات ونصف مدة 12 ليلة متتالية , يزول عرق النسا .

• وجع الظهر: إذا واظب المصاب بوجع الظهر على أكل التين الجاف فإنه مفيدا جدا . • وصفة أخرى: دهن الخردل ينفع جيدا في تسكين الم الظهر .

وجع المفاصل : الصبر ينفع في علاج الم المفاصل شرابا وضمادا. وصفة أخرى :إذا سحق الكمون وخلط مع الخل ودهنت به المفاصل أزال وجعها .

•الصرع : يطبخ الحرمل مقدار ربع كيلو في لتر ونصف من الماء , ويطبخ جيدا حتى يبقى لتر ماء تقريبا , يفطر به المصاب بالصرع مدة ثلاثين يوما مقدار ملعقتين كبيرتين في ملعقة , عسل كبيرة , فان الصرع يزول عنة ولو كان مزمنا بإذن الله وصفة أخرى : إذا أكل المصاب كل يوم في الصباح قشرة متوسطة من القرفة زال عنة الصرع بإذن الله وصفة أخرى : إذا شرب المصاب عصير التفاح من غير طبخ ثلاث مرات في اليوم مقدار كوب لمدة 15 يوما أو اكثر حسب ما يلمسة المصاب , فان ذلك يساعد على الشفاء ايضا بإذن الله .

هبوط الضغط : الإكثار من أكل الموالح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

الدوار - الدوخة : تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظهر النتيجة ويوضع حد للدوار

النسيان : المواظبة على أكل القرفة يزيل النسيان وصفة أخرى : يشرب الكمون بالخل كل يوم مقدار نصف كوب في الصباح فإنه يشفى بإذن الله تعالى .

الأرق - عدم القدرة على النوم: يواظب من يصاب بالأرق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم , فإنه يكون له مسكنا وباعثا على النوم العميق إذا تنأوله مع كوب دافيء من الماء .

المصدر: web.archive