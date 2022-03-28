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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعراض ومظاهر الانزلاق الغضروفي القطني قد يكون الانزلاق في القرص المصاب على السمتويات L3-L4 L4-L5 L5-S1 قد يصاحب هذا الانزلاق الاعراض التاليه ضغف في مد عضلة الفخذ الأمامي وتمدد الإصبع الكبير اضافه الى ثني الإصبع الكبير والقدم فقد الإحساس في مناطق معينه من القدم كما في وسط الركبة والساق ,الإصبع الكبير او جانب القدم والعقب الألم قد يكون في الفخذ الأمامي الفخذ الخلفي وجانب السمانة بطة القدم الفخذ الخلفي والسمانة الفعل المنعكس بضرب وتر الركبه يصبح اقل استجابه ارتعاش الركبة لا تسطيع حمل ثقل الجسم وقد يقع المريض وتر العقب (اكيليس) يضيبه الضعف في رد الفعل الانعكاسي العلاج بالحجامه وتكون الحجامة دموية علي اماكن الحجامة المتعارف عليها في هذا المرض بالإضافة للحجامة الجافة والتدليك علي المنطقة الإنعكاسية المذكورة أعلاة لكل قرص مصاب .

مع الأهتمام بعمل برنامج علاج حركي بالتمرينات العلاجية بعد إجراء الحجامة وذلك علي كافة مستويات الأنزلاق الغضروفي الأربعة ، وتكون بحسب حالة المريض

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كيفية الحجامة لعلاج الأنزلاق الغضروفي وفقًا للطب النبوي

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ولابد في تلك الحالة من التزامن بين الحجامة والعلاج الحركي حيث ينتج عن الإصابة ضعف في النغمة العضلية لعضلات الظهر مما ينذر بانتكاسة المرض مرة اخري او استمرار الألم فيجب الحرص في تطبيق البرنامج مع كل حالة برنامج تقوية لعضلات الظهر :

تمارين القوة

تمرين 1 : لتقوية عضلات الظهر يقوم المريض بثني الساقين خمس و أربعون درجة ثم يقوم برفع الجذع لأعلي و النزول ثانية.

التمرين 2: تقوية عضلات الظهر أيضا يقوم المريض من وضع النوم علي البطن برفع الرأس و الصدر لأعلي و النزول ثانية. التمرين

3 : لتقوية عضلات البطن الأمامية العلوية يقوم المريض بثني الساقين خمس و أربعون درجة ثم يقوم بالضغط بظهره علي السرير لفرد الفقرات القطنية مع يقوم برفع الرأس و الصدر لأعلي في اتجاه البطن و النزول ثانية مع ملاحظة أنه لا يلزم رفع الجذع إلى وضع الجلوس و لكن يكفي رفعه إلى وضع تكون فيه الرأس و الأكتاف مرفوعة عن السرير.

التمرين 4 : يكرر نفس التمرين السابق و لكن مع دوران الجذع في اتجاه أحد الركبتين ثم يعود إلى وضع البداية ثم يرفع الجذع في اتجاه الركبة الأخرى هذا التمرين يفيد في تقوية عضلات البطن الجانبية العلوية.

التمرين 5 : يقوم المريض بثني الساقين خمس و أربعون درجة ثم يقوم بالضغط بظهره علي السرير لفرد الفقرات القطنية ثم يقوم برفع ساقيه في اتجاه بطنه و النزول ثانية و هذا التمرين يفيد في تقوية عضلات البطن الأمامية السفلية.

التمرين 6 : يكرر نفس التمرين السابق ولكن مع رفع الركبتين في اتجاه أحد الكتفين ثم يعود إلى وضع البداية ثم يرفع الركبتين في اتجاه الكتف الأخر و هذا التمرين يفيد في تقوية عضلات البطن الجانبية السفلية.

تمرين 7 : في حالةالوقوف أو الرقود نقوم بشد عضلات الظهر والمقعدة لكي تتساوي مع الظهر ، كرر ذلك التمرين عدة مرات علي مدار اليوم . مارس الشد والأسترخاء للعضلات لمدة 8 مرات لكل دورة علي مدار اليوم .

التمرين 8 : انبطاح علي الصدر مع وضع الذراعين بجانب الجسم والكفين مواجهين للأرض . نقوم برفع الصدر عن الأرض ببطء ، بحيث يكون هناك احساس بالشد في عضلات أسفل الظهر ، نُبقي علي الصدر مرتفعاً عن الأرض لقليل من العدات 6 عدات ثم نقوم بإراحة الصدر علي الأرض ببطء ، الراحة بين المجموعات ، كرر 6مرات .

التمرين 9 : رقود علي الظهر ، نقوم بسحب الركبة اليمني نحو الصدر ونسحبها علي الصدر ، نؤدي ذلك ثمان مرات ببطء أربع مرات . نكرر نفس التمرين بالرجل الأخري . تستريح بين كل مجموعة وأخري ، وأخيراً تقوم بأداء نفس التمرين بالركبتين معاً .

التمرين 10 : رقود علي الجانب ، اجعل وجة القدم للداخل ثم أرفع الرجل عالياً ، كرر المرين 6مرات لكل رجل ، قد تشعر بشد في الفخذ والحوض .

التمرين 11 : رقود علي الظهر ، نقوم برفع الرجل اليمين باستقامة لأعلي مع عدم ثني الركبة ، ضع يدك خلف الركبة مع المحافظه علي استقامتها ، اسحب الرجل باستقامة لكي تعمل علي استطالة بعض عضلات الفخذ كرر التمرين 8 مرات لكل رجل ، بعد الأنتهاء تقوم بإراحة عضلات الظهر السفلي .

التمرين 12 : انبطح علي الصدر ثم ارفع الركبة اليمني عالياً مع المحافظة علي استقامتها ، قم بالمحافظة علي الرجل مرفوعة في هذا الوضع لمدة 4 عدات ثم تنزل الرجل ببطء ، يكرر التمرين 4 مرات ، أدي نفس التمرين للقدم المعاكسة ، تأكد من أن الشد يحدث أولاً في عضلات المقعدة ثم عضلات الفخذ .

التمرين 13 : جثو مع مد الرجل اليمني للجانب بقدر المستطاع ، مع جعل باطن القدم علي الأرض ، حافظ علي الركبة مفرودة ، دع قدمك تنزلق للجانب علي الأرض حتي تشعر بالأطالة في العضلات الضامة للفخذ . أدي ذلك ببطء ثم قم بالثبات حتي 5 عدات ، كرر ذلك 3 مرات لكل رجل .

التمرين 14 : تمرين تقوية عضلات البطن . ارقد علي ظهرك مع ثني الركبتين ووضع باطن القدم علي الأرض ، ضع اليدين متقاطعتين علي الصدر بحيث يكون كفي اليدين علي الكتفين ، والأن شد عضلات البطن لكي ترفع وتحني الكتفين بعيداً عن الأرض بمقدار 30 سم . أدي ذلك من 10 إلي 39 مرة ، أعتمد علي قدرتك علي التحمل ( 50 تكرار معدل جيد لمظهر جيد ) .

التمرين 15 : أرقد علي ظهرك مع سحب الركبتين علي الصدر ، والذراعين جانباً في مستوي الكتفين ، دور القدمين بالكامل من الورك نحو الأرض حتي تلمس الركبتين الأرض ، وفي نفس الوقت تُدير الرأس في الأتجاة المعاكس ، وهكذا 4 مرات ثم 4 مرات للجانب الأخر . يقنن بواسطة أخصائي العلاج الحركي .

التمرين 16 : ارقد علي ظهرك أثني ركبتيك واجعلهما أعلي المقعدة ، أرفع الرجلين وعدلهما بحيث يكونان زاوية مع الجسم ، أرفع المقعدة عن الأرض وضع اليدين بجانب الجسم والكفين علي الأرض بجانب المقعدة وارفع الحوض عن الأرض ، اسمح للرجلين بتجاوز الرأس بصورة موازية للأرض قم بالثبات في هذا الوضع 10 ثوان ، وكرر مرتين أو ثلاثة .

انزل الحوض والرجلين ببطء لوضعهم الطبيعي باستقامة . يسمح بهذا التمرين لمن يزاولوا الرياضة ، ولمن يعاني من ألآم أسفل الظهر بدرجة يمكن التحكم فيها .