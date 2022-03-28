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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تثير تنبؤات العرافة البلغارية العمياء، بابا فانغا، الجدل دومًا، وتتناقلها وسائل الإعلام من حين لآخر، كونها توقعت العديد من الأحداث المهمة حول العالم، بينها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أنها قدمت تنبؤًا مخيفًا بشأن الحرب العالمية الثالثة والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وتنبأت بابا فانغا، التي توفيت قبل 25 عامًا عن 84 عامًا، أن روسيا ستهيمن على العالم في مقابلة مع الكاتب فالنتين سيدوروف في عام 1979.

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العرافة العمياء الشهيرة تتنبأ بمصير مفاجئ للرئيس الروسي بوتين .. لن تصدق ماذا توقعت بشأنه

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وكانت المفاجأة الصادمة تنبؤاتها حول الرئيس الروسي، حيث ادعت بابا فانغا، أن بوتين سيصبح "سيد العالم"، بحسب الديلي ميل.

وكانت العرافة العمياء الشهيرة وضعت لعام 2021 عدة نبوءات الكثير منها تحقق مثل فيروس كورونا والصاروخ الصيني، ومنها لم يتحقق.