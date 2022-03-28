نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حريق ضخم في مطار الكويت الجديد وإعلان عاجل بشأن حركة الملاحة الجوية .. شاهد أول فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق ضخم في مطار الكويت الجديد وإعلان عاجل بشأن حركة الملاحة الجوية .. شاهد أول فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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