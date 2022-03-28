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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت مواقع اخبارية فنية قصة إحدى الفنانات المصريات التي اعتزلت الفن مقابل زواجها بمهر عالي تجاوزت قيمته الـ 18 مليون دولار وقصر فاخر في العاصمة البريطانية لندن وهي الملقبة بفاتنة التسعينات تعتبر واحدة من أكثر الفنانات المصريات اللاتي تركن بصمة واضحة في جميع الأعمال التي شاركت فيها.

وقد واجهت الفنانة المصرية جيهان نصر موقفاً غريباً مع رجل الاعمال السعودي الملياردير سعود الشربتلي والذي كان يشاهدها خلال مسرحية "المحظوظ" في مدينة بيروت اللبنانية والذي يعتبر واحداً من أكثر رجال الأعمال نجاحاً في السعودية.

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من هي النجمة المصرية التي تركت الفن وتزوجت ملياردير سعودي مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ؟ (تفاصيل مثيرة + صورة)

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وقد طلب رجل الأعمال السعودي من الفنان سمير غانم والذي كان مشاركاً في عرض المسرحية لقاء الفنانة جيهان نصر وقد لعب حينها سمير غانم دوراً مهماً في تقريب المسافات بينهما.

ومع مرور الزمن تقدم رجل الأعمال السعودي لخطبتها وعاشا قصة حب توجت بحفل الزفاف بينهما في نهاية عام 1997.

وقد أرسل رجل الأعمال السعودي الشربتلي طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإحضار أسرتها وعقد قرانهما وأهداها خاتماً تقدر قيمته بـ 100ألف دولار أمريكي.

وبلغ مهر الفنانة جيهان نصر ما يقارب الـ مليون دولار ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف دولار أمريكي بالإضافة إلى قصر فخم في العاصمة البريطانية لندن في حين تشير بعض المصادر أن المهر وصل حتى 18 مليون دولار أمريكي.

لم يقتصر فقط على المهر والقصر ولكن السعودي سعود الشربتلى الذي عزلها عن الجمهور بزواجه بها أرسل لوالديها وأشقائها حوالي 100ألف دولار أمريكي.

وقد قررت الفنانة المصرية جيهان نصر اعتزال الفن وترك كل شئ وما حققته من نجاح فني وشهرة متمسكة به وبقصة الحّب التي جمعت بينهما.

وقد كثرت الشائعات حول اشتراط الشربتلي على الفنانة حينما تقدم لها باعتزال الفن وارتداء الحجاب, ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها. وقد مر على اعتزالها ما يقارب ربع قرن من الزمن.

المصدر: مواقع مصرية