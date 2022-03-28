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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت الفنانة ليليا الأطرش صورة لها عبر حسابها في انستغرام من بيرت، وظهرت على ظهر سفينة في البحر، بإطلالة جريئة وشبه عارية حسب رأي المتابعين، وارتدت طاقية، ونظارات شمسية، ووضعت مكياج ناعم، وشفاه منتفخة.

ولاقت صورة ليليا الأطرش والمعروفة بإسم لطفية التي لعبته في مسلسل باب الحارة، انتقاد المتابعين الذين اعتبروا اطلالتها جريئة ومكشوفة أكثر مما يجب، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها، متمنين لها رحلة سعيدة.

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لطفية باب الحارة الممثلة السورية الشهيرة ”ليليا الأطرش” سكرانة وبإطلالة صادمة على البحر! (شاهد)

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ويذكر ان الفنانة ليليا الأطرش قد أثارت الجدل وغضب المتابعين مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو من بث مباشر شاركته عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" تشارك فيه مقتطفات من حفل النجم اللبناني وائل كفوري، وملحم زين الذي أقيم في مدينة دبي، وكتب المتابعين ردود مستفزة على البث، مما أغضب ليليا الأطرش وبدأت بإطلاق الشتائم النابية لكل من يضع تعليقًا سلبيًا، وأهانت المتابعين بكلمات قاسية، حيث قالت: ""تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولك إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة. يلا يا ........إنت واياها".

ورأى البعض أن ليليا الأطرش كانت ثملة في الفيديو وكان ذلك واضحا من طريقتها في الكلام واسلوبها غير الموزون، والشتائم المبالغ فيها، مما جعل المتابعين يهاجمونها بقوة عبر صفحاتهم، والصفحات الفنية.