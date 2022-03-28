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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذّر موقع "ماي أونلي هيلث" Only My Health المتخصص بالشؤون الصحيّة، من 5 أطعمة تؤدي إلى إضعاف ذاكرة الإنسان وتدميرها:

الأطعمة المُصنعة: تساهم في تلف أنسجة المخ.

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3 أطعمة تدمر الذاكرة وتؤدي إلى تلف وظائف الدماغ

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المشروبات السكرية: تؤدي إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ، وترتبط بمرض الزهايمر والخرف.

صلصة الصويا: تؤثر على أداء المخ لوظائفه على المدى الطويل.



الملح: الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤثر على المهارات والذاكرة، واختلال توازن الكهارل والإصابة بالجفاف.

البوظة: تناولها يؤثر سلباً على المهارات المعرفية والذاكرة اللفظية.

وإلى جانب هذه الأطعمة، يؤدي النقص الشديد في الحديد والمعادن الموجودة في الجسم، وارتفاع نسبة الكولسترول الموجودة في الجسم إلى ضعف الذاكرة.

وفي المقابل هناك أطعمة تساعم في تقوية الذاكرة، من أبرزها:

الأسماك خاصّة السلمون، وسمك التونا، والكافيار.

المكسرات بكل أنواعها مثل اللوز والبندق والكاجو.

المنتجات المصنوعة من الحليب وكلّ مشتقاته.

الحبوب الكاملة مثل القمح.

الفاكهة بخاصة الموز والليمون والبرتقال.