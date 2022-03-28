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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد زيت القرنفل للصدر كثيرة ومتنوعة، منها ما هو صحي ومنها ما هو جمالي على اعتبار أنه منتج طبيعي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وفي السطور القادمة سنتعرف بالتفصيل على فوائده للجهاز التنفسي والتخلص من ترهلات الثدي بالتفصيل.

ويُمكن استعمال الزيت للجهاز التنفسي بعدة طرق تتمثل في:

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ماذا يحدث عند وضع ملعقة زيت الزيتون وأخرى من زيت القرنفل على صدر المرأة كل ليلة قبل النوم؟ معجزة تبحث عنها جميع النساء!

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الاستنشاق

كل ما عليكِ هو وضع زيت القرنفل في أداة الرذاذ أو مبخرة واستنشاقه لمدة 20 دقيقة، حيث ستدخل أبخرة الزيت للجهاز التنفسي وتُعالج أى التهابات وتُخفف من حدتهابالإضافة إلى تحسين عملية التنفس وتقليل أى ضيق به.

تدليك الصدر

يُدلك الصدر بزيت القرنفل وكذلك الحال بالنسبة لفتحة الأنف أو الجيوب الأنفية حيث سيُساهم ذلك في تقليل مشكلات الجهاز التنفسي وتحسين حالته.

خلط الزيت بالماء

يُمكنك إضافة 3 قطرات من زيت القرنفل مع كوب من الماء الدافىء، ثم اشربيه بمعدل مرة واحدة في اليوم لحماية الجهاز التنفسي من العدوي والأمراض، وبإمكانك أيضاً خلط ملعقة من العسل والزنجبيل مع 4 قطرات من زيت القرنفل، لتسكين التهابات الشعب الهوائية.

فوائد زيت القرنفل للصدر المترهل

أشارت الأبحاث الحديثة إلى دور زيت القرنفل الفعال في شد الصدر المترهل، بفضل احتوائه على خواص طبيعية تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتُحافظ على مرونة الجلد المحيط بالثدي، كما يمتاز الزيت بخواصه المضادة للالتهابات مما يُعالج احتقان وآلام الثدي.

كل ما عليكِ هو خلط ملعقة من زيت الزنجبيل مع ملعقة من زيت القرنفل وتدليك الثدي به في اتجاه الأعلى، وتركه طوال الليل ويُشطف بالماء صباح اليوم التالي.

فوائد القرنفل مع زيت الزيتون للصدر

عند خلط زيت الزيتون مع زيت القرنفل فإن ذلك يُساهم فيما يلي:

منع ترهل الثدي.

زيادة حجم الثدي.

تحسين لون الجلد وجعل ملمسه ناعماً.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مفيدة جداً للثدي.

إبطاء نمو سرطان الثدي.

عرقلة الجينات التي تُغذي الأورام الخبيثة في الثدي.

القضاء على الخلايا السرطانية بفضل البروتينات التي يحتوي عليها.

كل ما عليكِ هو خلط ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة من زيت الزيتون، وتدليك اثدي به بشكل دائري بمعدل مرة واحدة ليلاً، وشطف الجلد بالماء الفاتر صباح اليوم التالي.