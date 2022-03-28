نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طبيب يحذر من الاستيقاظ المتكرر ليلاً: يدفعك للانتباه لهذا الأمر .. ويكشف عن حالة لا يجب الصبر فيها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل -

قال أوليغ كوتينكو المختص بأمراض الكلى بمديرية الصحة في مدينة موسكو، إن الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يكون أحد أعراض ضعف وظائف الكلى.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

طبيب يحذر من الاستيقاظ المتكرر ليلاً: يدفعك للانتباه لهذا الأمر .. ويكشف عن حالة لا يجب الصبر فيها

مشروب خارق يحرق دهون البطن بسرعة مذهلة ويحمي الكبد والبنكرياس والأمعاء من الاضرار

7 فواكه تقضي على الكوليسترول الضار وتحميك من الأمراض القاتلة

فاكهة شهيرة تسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم وتقوي جهاز المناعة وتمنع متلازمة القولون العصبي

مساعدة “ترامب” تفجر مفاجأة مزلزلة.. السعودية ستمتلك السلاح النووي قريبًا (فيديو)

شاهد: مرتضى منصور يطرد سيدة من نادي الزمالك بسبب شعرها "الأحمر" ويطلب من زوجها تطليقها

القرنفل وأسرار غرفة النوم .. يعالج أهم المشاكل الحساسة التي يخشاها الزوجين ويخجلون عند الحديث عنها (طريقة الاستخدام)

حاول تحطيم جواله .. تفاصيل جديدة عن "المقيم اليمني" الذي مجد استهداف الحوثي لمنشآت النفط والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

إذا ظهرت هذه العلامة لدى الفتاة المراهقة فاعلم أنها بدأت سن ‘‘البلوغ الجنسي’’ حتى قبل 9 سنوات من عمرها .. وهذا ما يجب عليك فعله.

وأضاف الخبير: "لا توجد معايير محددة لعدد الزيارات إلى المرحاض. ولكن أحد مؤشرات خلل وظائف الكلى هو الاستيقاظ ليلا، وهي إشارة يجب أن تدفع المرء إلى الانتباه لعمل الكليتين".

وتابع الطبيب القول: "إذا تمت ملاحظة وجود ألم عند التبول بشكل متكرر، فيجب التحقق من وجود عدوى في المسالك البولية".

وشدد الطبيب على عدم جواز الصبر والتحمل عند ظهور حاجة في الذهاب إلى المرحاض، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على السواء. وفقاً لوكالة "نوفوستي" .

وقال: "لأن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى أبعد من ذلك، إلى نسيج الكلى ويتطور التهاب الحويضة والكلية".