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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر دهون البطن من الدهون العنيدة التي يصعب على الكثير التخلص منها، وعلى الرغم من أن تراكم وظهور هذه الدهون يكون السبب في تشويه الشكل العام، ولكن الأخطر من هذا هو أنها تعتبر خطيرة للغاية، فتراكمها قرب الأعضاء الداخلية في الجسم، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، من الممكن أن يكون سبب تعرض الإنسان للكثير من المضاعفات الخطيرة ويمثل تراكم الدهون "الحشوية" عاملا مسببا لعدد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب ، ولكن هناك مشروب يعمل على حرق هذه الدهون العنيدة.

فبحسب خبراء التغذية الغذائية، أن الكافيين قادر على حرق الدهون بشكل سريع للغاية.

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مشروب خارق يحرق دهون البطن بسرعة مذهلة ويحمي الكبد والبنكرياس والأمعاء من الاضرار

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وأكدت دراسة أمريكية بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، وأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وتم إعطاء المشاركون في الدراسة من ذوي الوزن الطبيعي قهوة تحتوي على كافيين يبلغ 8 مليجرامات لكل كيلوجرام من وزن جسم الشخص، ولاحظوا أن حرق السعرات الحرارية وتحويلها لطاقة زاد بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين.كما تم إعطاء الذين يعانون من السمنة المفرطة قهوة بكافيين بنسبة 4 مليجرامات لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ورصدوا أيضا زيادة في معدل الأيض، وفي دراسة أخرى لأشخاص يعانون من نسبة عالية من الدهون العنيدة، وأعطوا خلال 12 أسبوعا إما القهوة أو مشروبا وهميا بشكل يومي، تبين أن التغيرات في منطقة البطن ومحيط الخصر كانت أكبر لدى من تناولوا القهوة.

وتستعرض في التقرير التالي، العلاقة بين الكافيين وحرق الدهون في الجسم، بحسب الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية الغذائية.

العلاقة بين الكافيين وحرق دهون الجسم

أولا: تتواجد مادة الكافيين في القهوة والشاي وبعض المكونات الأخرى، وتساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، من خلال المساهمة في نقل الدهون المختزنة وحرقها، مع العلم أن هذه المادة تقلل من قدرة الجسم على امتصاص النشويات من المعدة.وهنا نشير إلى أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي الذي يرسل أوامر إلى خلايا الدهون بأن تتكسر، ويزيد بالمقابل من نسبة هرمون الأدرينالين في الدم، ما يساعد بدوره على حرق الدهون وبالتالي استعمالها للحصول على الطاقة.

ثانيا: الكافيين له قدرة هائلة في التأثير على انخفاض الشهية وعدم الرغبة بتناول كميات غضافية من الطعام، وبالتالي خسارة الوزن الزائد تدريجيا.

ثالثا: تسرع مادة الكافيين في القهوة عملية توليد الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بعد هضمها، ما ينعكس إيجابيا على عملية التخلص من الكيلوغرامات الإضافية المزعجة.

رابعا: تحتوي القهوة على كميات عالية من الكافيين، وهي من المكونات الأساسية المدّرة للبول، ما ينعكس إيجابيا على فقدان السوائل من الجسم ويساهم في انخفاض الوزن.

خامسا: تزيد مادة الكافيين من قدرة الأشخاص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يزيد عن المعدل الطبيعي من خلال زيادة الطاقة، ما يعزز عملية حرق الدهون والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

أضرار مادة الكافيين

يهدد الإفراط في تناول كميات إضافية من الكافيين بالمعاناة من الكثير من الأعراض الجانبية، ونوضحها فيما يلي:

قلة النوم والأرق.

العصبية الزائدة.

تراجع القدرة على التحمل والتوتر الدائم.

الغثيان ومشاكل بالجهاز الهضمي.

ارتفاع معدل ضربات القلب.

الصداع المزعج.

ارتعاش العضلات المتكرر.