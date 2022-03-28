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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتهى حفل زفاف شرطي في تشاي نات في تايلاند بموقف محرج للغاية بعد أن ظهرت زوجة الشرطي في حفل الزفاف بملابس الحداد السوداء لتعلن أمام جميع الحصور في الحفل أنه لا يزال رجل متزوج ولا يمكنه الزواج من أخرى، ولم تكتفي بهذا فحسب وإنما قامت بعرض وثائق رسمية تثبت أن زواجهما لا يزال قائما، والأغرب من ذلك أن والدة الزوج الشرطي رافقت الزوجة إلى حفل الزفاف، وفاجأت الجميع بصفع ابنها أمام الجميع بينما كان وعروسه يتلقيان مباركة الرهبان في حفل الزفاف، قبل أن تعلن رفضها التام لزواج ابنها من أخرى وتخليه عن زوجته وابنتيهما.

تم الكشف عن ذلك من خلال مقطع فيديو من حفل الزفاف نشر على موقع فيس بوك في يوم الخميس 21 فبراير 2021، كما نشرت وسائل إعلام تايلاندية تقارير بشأن حفل زفاف الشرطي المثير للجدل، وتبين أن الشرطي يبلغ من العمر 34 عام ويعمل في ضابط شرطة في مركز شرطة موانج وهو متزوج من أكثر من 15 عام من امرأة تبلغ من العمر 33 عام، ولديهما ابنتان، 15، 5 أعوام.

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زوجة تقتحم حفل زفاف زوجها الثاني متشحة بالسواد

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وفقا للتقارير المنشورة فإن القصة قد بدأت عندما قام عدد من معارف الزوجة بإبلاغها بخطط زوجها بالزواج من أخرى، وعندما واجهته بالأمر أنكر ذلك، ولكنها فوجئت فيما بعد بمن يخبرها بموعد ومكان حفل الزفاف، وعندما ذهبت ووالدة زوجها إلى مكان حفل الزفاف، قررا إيقاف الحفل بإثبات أن العريس لا يزال متزوجا، كما كشفت التقارير أيضا عن أن مقطع الفيديو من حفل الزفاف المثير للجدل قد أثار استياء رؤساء الشرطي وتخطيطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الفصل، لأن القوانين التايلاندية لا تسمح بالزواج الثاني للعاملين في جهاز الشرطة.