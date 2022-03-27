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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول المقيم اليمني الذي تمت الإطاحة به أمس ، وأفادت "أنه حاول الهرب من فعلته عبر تحطيم هاتفه المستخدم في الجريمة، وإتلاف شريحة الاتصال واستخدام المركبة التي يقودها في محاولة الهرب من رجال الأمن ".

المخالفة التي تورط بها

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حاول تحطيم جواله .. تفاصيل جديدة عن "المقيم اليمني" الذي مجد استهداف الحوثي لمنشآت النفط والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

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ومن جانبه، قال المستشار القانوني سيف حكمي ، وفقاً لـ"عكاظ"أن المقيم تورط في مخالفة نظامي مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أنه كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام.

العقوبة المتوقعة بحقه

وأضاف حكمي، أن المادة الـ55 قد حددت السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها، والتعاطف مع الأعمال الإرهابية والتستر على مؤيديها ومرتكبيها.

وقال: أن الجريمة الثانية التي ارتكبها المقيم هي مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي نصت مادته الـ6 على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام.

