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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد التين المجفف هو مصدر قوة كبير، وذلك لأنه يحتوي بشكل طبيعي على كميات كبيرة من فيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الجسم.

لكن هل تعلم، ماهي الفوائد التي تعود على جسمك عند تناول ثمرة واحدة منه يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقعي "livestrong " و"healthbenefitstimes".

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ثمرة مفعولها كالسحر.. لخفض ضعط الدم ومنع تساقط الشعر والوقاية من الزهايمر ومحاربة مرض السكري وتقوية المناعة وفوائد لا تخطر على بال

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- فقدان الوزن:

تزيد الألياف الموجودة في التين المجفف من الشعور بالشبع وتحد من الجوع، ما يساعد بدوره في تقليل إجمالي تناول الطعام، وبالتالي فقدان الوزن.

- الوقاية من أمراض القلب:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الألياف، لذا يساهم استهلاكه في الحماية من من أمراض القلب.

- بشرة أكثر صحة:

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة والمغذيات الأخرى التي تعزز صحة الجلد، وتحمي البشرة من الإجهاد التأكسدي، وتبطئ عملية الشيخوخة.

- منع تساقط الشعر:

يحتوي أيضا على عنصرين ضروريان وهما الزنك والحديد، ما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

- الوقاية من ألزهايمر:

أظهرت دراسة عام 2014 أن استهلاكه بصورة منتظمة يساهم في تحسين الذاكرة والتقليل من الأكسدة التي تلحق بالدماغ، إضافة إلى الوقاية من مرض الزهايمر.

- محاربة مرض السكري:

يساعد استهلاكه في التقليل من مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين استجابة الأنسولين، كما إنه غني بفيتامين E ، والستيرولات ، والكومارين ، والعفص وغيرها من المركبات النشطة بيولوجيًا ذات الخصائص المضادة لمرض السكر.

- عظام أكثر صحة:

مع تقدم الأشخاص في السن، يقوم الجسم بسحب المعادن من العظام، ما يؤدي إلى ضعف المفاصل ويزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن أن يبطئ التين المجفف هذه العملية.

- خفض ضغط الدم:

يحتوي التين المجفف على كميات كافية من البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم، إضافة إلى أنه يعمل كموسع للأوعية والشرايين، ويقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

- تقوية المناعة:

فيتامين ج الموجود في التين المجفف ضروري للحفاظ على مناعة أقوى، فهو يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويحارب الفيروسات والعدوى المختلفة ومسببات الأمراض.

- الوقاية من الأمراض المزمنة:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، ما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ومنع الإصابة بالأمراض المزمنة.

- التخلص من الكوليسترول الضار:

تقضي الألياف الغذائية على الكوليسترول الضار في الجسم، عن طريق حماية القلب من تراكم البلاك.