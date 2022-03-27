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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج مستخدمو واتساب WHATSAPP إلى توخي الحذر من رسالة نصية احتيالية وصفت بالخطيرة، لقدرتها على اختراق هاتفك في ثوان.

وتعد الرسالة واحدة من أكثر الطرق ذكاءً للوصول إلى حساب واتساب WhatsApp الخاص بشخص ما، والاحتيال على المستخدمين بعد سرقة رمز التحقق.

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احذر.. فخ جديد لمستخدمي واتساب لاختراق هاتفك في ثوان

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وعادة ما يحدث هو أنك ستتلقى رسالة نصية من واتساب WhatsApp تحتوي على رمز تسجيل الدخول، وهذا رمز مصادقة ثنائي يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك - لأنه يثبت أنك تمتلك رقم الهاتف.

بعد ذلك ستصلك رسالة من واتساب WhatsApp من صديق أو أحد أفراد العائلة، يقول فيها مثلا: "مرحبًا! لقد أرسلت إليك عن طريق الخطأ رمز تسجيل الدخول إلى واتساب WhatsApp هل يمكنك إعادة إرساله إلي من فضلك؟"ن وهناك عليك الحذر وعدم الرد على هذه الرسالة.

وما يحدث هو أن شخصًا غريبًا يكون قد اخترق حساب أحد جهات الاتصال الخاصة بصديق لك، ثم حاول تسجيل الدخول باعتبارك أنت، إلا أنه يحتاج إلى الكود الثنائي الخاص بك، لذلك إذا قمت بإرساله إليهم ، فسيتمكنون من تسجيل الدخول باسمك، وإخراجك من حسابك الخاص.

ويمكن للمحتالين بعد ذلك إحداث فوضى في واتساب WhatsApp الخاص بك، بل واستخدام نفس عملية الاحتيال لاختراق المزيد من أصدقائك وعائلتك.

وتعد هذه الخدعة عملية احتيال ذكية، لأنها تعتمد على حقيقة أن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة هو من طلب منك الخدمة.

وليس من الواضح دائمًا كيف يمكن أن تعرض نفسك للخطر عن طريق إرسال الكود، بعد كل شيء ، أنت لم تطلب الرمز حتى، وهذا هو السبب في أن عملية الاحتيال الشائنة هذه فعالة للغاية - وواحدة من أكثر عيوب واتساب WhatsApp شيوعًا.