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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشكلة ضعف النظر من المشاكل التي يعدها الأطباء من مشاكل العصر لأن الكثير من الناس اصبحوا يعانون الآن من مشكلة ضعف النظر فبعد أن كان ضعف النظر يصيب الأشخاص الذين قد تقدموا في العمر اصبح الآن يصيب الكثير من الناس على اختلاف أعمارهم ونلاحظ أنه هناك الكثير من الأطفال الذين يقومون بارتداء النظارات الطبية رغم صغر عمرهم ولكن بسبب ‏العديد من الأشياء التي أصبحت في عصر من اليوم مثل التعرض لأشعة الهاتف وجهاز الكمبيوتر وجهاز التلفاز والأشعة السينية التي نحصل عليها بواسطة الشمس زادت أمراض النظر بشكل كبير ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث على فاكهة تساعد على علاج ضعف النظر.

‏فاكهة تساعد على علاج ضعف النظر العين من أعضاء جسم الإنسان التي تحتاج إلى العديد من الفيتامينات حتى تكون قوية ولها مظهر صحي، لذلك فإن من أكثر الفواكه التي تحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها العين هي فاكهة الرمان ‏فوائد الرمان على العين هي:

يساعد الرمان على التخلص من الحروق التي تصيب جفن العين.‏

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وداعاً لضعف البصر .. فاكهة سحرية يهملها الكثيرون تحسن النظر بقوة تتواجد في كل المنزل!! .. تعرف عليها

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يخفف الرمان من الآلام الحادة التي تعاني منها العين.

‏يعمل الرمان على تعزيز الرؤية أو تقوية النظر.

‏يقلل الرمان من التهابات العين.

‏طريقة استخدام الرمان لتقوية النظر‏فيما يلي سنتحدث عن خطوات استخدام الرمان في تقوية النظر:

‏تقشير الرمان جيدا

‏استخراج حبات الرمان والقيام بغسلهاوبعد ذلك نقوم بتنظيف فيها جيدًا.

‏نقوم بعصر حبات الرمان داخل علبة صغيرة.

‏بعد ذلك نقوم بوضع عصير الرمان في علبة تشبه علب قطرة العين. ‏نقوم بوضعها على العينين حتى تهدأ. نتركها قليلً على العينين وبعد دلك نقوم بغسلها جيدًا.

المصدر : ويب طب