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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السكري من النوع 2 له تأثير ضئيل على حياتك إذا حافظت على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة. على الرغم من أن الفاكهة توفر قيمة غذائية ، إلا أن هناك خمس فواكه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يتميز مرض السكري من النوع 2 بارتفاع مستويات السكر في الدم. ويعزى هذا الارتفاع إلى ضعف إنتاج الأنسولين. الأنسولين هو هرمون مسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. بدون آلية التنظيم هذه ، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم.

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تحذير خطير : 5 فواكه ترفع نسبة السكر في الدم فورا

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للتعويض ، يجب أن تجد وسائل بديلة للتحكم في مستويات السكر في الدم.

مفتاح هذا الجهد هو تناول الأطعمة التي لها تأثير أكثر تواضعا على مستويات السكر في الدم.

بينما تشكل الفاكهة جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ومتوازن ، فإن أنواعًا معينة يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.



ذلك لأن ثمارًا معينة تحتل مرتبة أعلى قليلاً في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

يتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة من قبل الجسم ، وبالتالي يتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم (السكر) ، لذلك كلما ارتفع محتوى الكربوهيدرات ، كان التأثير أكثر وضوحًا على مستويات السكر في الدم.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA) ، فإن معظم الفواكه لها تصنيف GI منخفض ، مما يعني أن التأثير على نسبة السكر في الدم لا يكاد يذكر.

يوضح ADA: "تحتوي معظم الفواكه على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) بسبب محتواها من الفركتوز والألياف".

ومع ذلك ، فإن "البطيخ والأناناس لهما قيم متوسطة في مؤشر جلايسيمي مثل بعض الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والتوت البري المحلى" ، يحذر الجسم الصحي.

تعني حالة الجهاز الهضمي التي تمت ترقيتها أن تناول هذه الفاكهة قد يكون له تأثير أكبر على مستويات السكر في الدم.

"بشكل عام ، يتم تشجيع الفاكهة عند استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتوجيه اختيارات الطعام - لذا استمتع" ، يلاحظ ADA.

ما هي الأطعمة التي تعتبر ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع؟

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفكك جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI السكر والأطعمة السكرية والمشروبات الغازية السكرية والخبز الأبيض.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المفيد أن تفهم مؤشر نسبة السكر في الدم ، لأن تناول الأطعمة ذات معدلات GI المنخفضة يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ عوامل أخرى في الاعتبار.

أظهرت الأبحاث أن كمية الكربوهيدرات التي تتناولها ، وليس تصنيفها من GI ، لها التأثير الأكبر على مستويات الجلوكوز في الدم بعد الوجبات.

"من المهم أيضًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن منخفض الدهون والسكر والملح وغني بالفواكه والخضروات" ، كما تشير NHS.

"إذا تم نصحك بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي ، أو كنت بحاجة إلى نصيحة ، يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية السكري في وضع خطة نظام غذائي. تحدث إلى طبيبك حول إحالتك إلى اختصاصي تغذية."

داء السكري من النوع 2 - الأعراض الموضحة

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

المصدر: إكسبريس