ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت نصف لتر من الآيس كريم؟

صنعاء - ميسرا اسماعيل - استطلع موقع Eat This Not That آراء خبراء تغذية حول ما إذا كان تناول نصف لتر كامل من الآيس كريم يضر بالصحة.

وحسب "العربية .نت "أفاد الخبراء بأن هناك إيجابيات وسلبيات على النحو التالي:

1. زيادة خطر السمنة

تقول اختصاصية التغذية إدوينا كلارك إن "نصف لتر من الآيس كريم يحتوي على ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية، وإذا واظب المرء على عادة تناول هذه الكمية، فربما يتعرض لزيادة الوزن بشكل كبير.

2. مستويات السكر في الدم

يعتقد الكثيرون أن نصف لتر من الآيس كريم يكفي لرفع نسبة السكر في الدم، لكن تكمن المفاجأة في أن تلك الكمية لا تعتبر كبيرة، بحسب ما ذكرته ميليسا جوي دوبينز، اختصاصية التغذية، موضحة أنه "في أي وقت يتم فيه تناول الطعام، سيرتفع السكر في الدم". وما لم يكن الشخص مصابًا بمرض السكري أو يعاني من نقص السكر في الدم التفاعلي، يجب أن يظل مستوى السكر في الدم في المعدل الطبيعي.

3. ضغط دم منضبط

تقول دوبينز أيضًا إن " منتجات الألبان تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي ثلاثة معادن مهمة للتحكم في ضغط الدم".

4. دهون البطن

تحذر كلارك من أن الآيس كريم هو طعام غني بالكربوهيدرات، وتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن.

5. زيادة الشعور بالسعادة

تقول كلارك إنه يحدث "نوع من الرضا عند الانغماس في شغف الآيس كريم"، ويرجع ذلك إلى محتواه من الكربوهيدرات، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية.

6. بناء العضلات

يقول خبير الحمية الغذائية جاي كارديللو إن "الآيس كريم يمكن أن يكون مفيدًا حتى ساعتين بعد التمرين".

7. تقوية العظام

يحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية من بينها الكالسيوم. وعندما يتوافر الكالسيوم إلى جانب الفوسفور كما هو الحال في الآيس كريم، فإنه يمكن أن يساعد في تقوية العظام.

8. مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تقول كلارك: "بعد تناول نصف لتر من الآيس كريم، من المحتمل أن يشهد الجسم ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عندما تقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن."

9. ضبابية الدماغ

أفادت نتائج مراجعة علمية شاملة، تم نشر نتائجها في دورية Nutrients، أن الدهون المشبعة والأنظمة الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تقلل من المهارات المعرفية والذاكرة.

10. انتفاخ وعسر هضم

الآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي "تستغرق وقتًا أطول للهضم، وغالبًا ما تتسبب الانتفاخ وعسر الهضم الذي يتداخل مع الراحة السليمة في الليل".

11. الإدمان

خلص العلماء إلى أن الآيس كريم يغير مركز المكافأة في الدماغ، مما يجعل تناوله أقل متعة ويرسل إشارة لتناول المزيد لتحقيق نفس الشعور بالنشوة.

