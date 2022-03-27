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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من صنع خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي ، يحتوي فيتامين ب 12 على مهام مختلفة في جسمك. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء إلى مشاكل "خطيرة" تتراوح من الاكتئاب إلى فقدان الذاكرة. فيما يلي العلامات التحذيرية الثلاث التي يمكن أن تساعدك على اكتشاف نقص فيتامين ب 12.

كما هو الحال مع العديد من الفيتامينات ، لا يستطيع جسمك إنتاج فيتامين ب 12 عضوياً. لذا ، فإن أفضل ما لديك هو الحصول على الفيتامين من الطعام . ومع ذلك ، لا يحصل بعض الأشخاص على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي والبعض الآخر لا يستطيع امتصاص ما يكفي منه. يؤدي هذا إلى أن يكون نقص الفيتامينات "شائعًا نسبيًا".

يستهدف نقص فيتامين ب 12 حوالي ستة بالمائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

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3 علامات في بطنك تشير إلى النقص الضار في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. احترس أن تتجاهلها

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ترتفع هذه الإحصائية بشكل أكبر مع تقدم العمر ، حيث تمثل 20 بالمائة.

تشرح كلية الطب بجامعة هارفارد أنه في حين أن هذا النقص يمكن أن يكون "متسترًا" مما يجعل الأعراض تظهر تدريجيًا ، إلا أن تركها دون علاج يمكن أن يكون "ضارًا".



تتمثل إحدى طرق اكتشاف العلامات في معرفة الأعراض المحتملة ، بما في ذلك مشاكل البطن.

وفقًا لـ Hopkins Medicine ، يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أعراضًا تشمل:

غثيان

قلة الشهية

إسهال.

عندما يتعلق الأمر بفقدان الشهية ، توضح NHS أن هذه العلامة يمكن أن تكون مصحوبة أيضًا بفقدان الوزن.

من الصعب معرفة مدى سرعة تطور النقص حيث يمكن للناس أن يختبروا بداية سريعة في بعض الحالات وأخرى بطيئة في حالات أخرى.

على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 ، إلا أن هذه ليست العلامات التحذيرية الوحيدة.

تشارك NHS أن الأعراض الأخرى تشمل:

مسحة صفراء شاحبة على بشرتك

التهاب اللسان واحمراره

قرحة الفم

دبابيس وإبر

تغييرات في طريقة مشيك وتتحرك

رؤية مشوشة

التهيج

كآبة

تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك

تراجع في قدراتك العقلية (الذاكرة والفهم والحكم).

ويضيفون: "من المهم أن يتم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 في أسرع وقت ممكن.

"على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للشفاء إذا تُركت دون علاج."

كلما تركت نقص فيتامين ب 12 دون علاج ، زادت احتمالية تعرضك لـ "ضرر دائم".

لحسن الحظ ، يمكن التعرف على الحالة بناءً على الأعراض فقط أو أثناء فحص دم بسيط.

كيف تعالج نقص فيتامين ب 12؟

سيعتمد علاج النقص على حالتك الفردية وما الذي يسبب الحالة.

ومع ذلك ، يمكن مساعدة غالبية المرضى بشكل عام بالحقن أو المكملات الغذائية لتعويض الفيتامين المفقود.

هناك أيضًا مصادر غذائية "جيدة" لفيتامين ب 12 بما في ذلك:

لحمة

سمك السلمون وسمك القد

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

بيض.

تضيف الخدمة الصحية أنه بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من بدء علاجك الجديد ، قد يتم إجراء فحص دم لتقييم ما إذا كان يعمل من أجلك.