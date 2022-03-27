فاكهة تدمر مفعول الأنسوين وترفع نسبة السكر في الدم فورا.. احذرها ولا تتناولها من الآن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر الفاكهة مصدرًا لسكر الفركتوز الطبيعي ، فهو أيضًا غذاء غني بالمغذيات ومليء بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ، فمن الأفضل أن تستهلك المزيد من السكر الطبيعي في الفواكه ، بدلاً من السكري ات المضافة ، فإذا كنت تحب تناول الفاكهة على مدار اليوم ، فإليك فاكهتك المفضلة المصنفة من الأعلى إلى الأدنى في محتوى السكر الإجمالي ، حيث تتصدر الفراولة في قائمة أقل الفواكه بنسبة 3.8 جرام من السكر ويأتي العنب في أعلى الفواكه بنسبة 15 جرام من السكر:

الفراولة

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لا تعتبر الفراولة واحدة من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي فحسب ، ولكن محتواها المائي المرتفع بشكل خاص يعني أن تناول السكر بشكل عام منخفض حيث تحتوي الفراولة على 3.8 جرام فقط من نسبة السكر لكل 100 جرام.

الجريب فروت

يعتبر حمض الستريك الموجود في جميع ثمار الحمضيات مفضلًا في دوائر الحمية الغذائية ، والذي يرتبط بزيادة التمثيل الغذائي للدهون ، ولا يزال الجريب فروت من خيارات الفاكهة منخفضة السكر نسبيًا حيث يحتوي على 4.8 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

البطيخ

غالبًا ما يشار إليها على أنها فاكهة عالية السكر ، والمحتوى المائي العالي بشكل خاص للبطيخ يمثل لكل 100 جرام من البطيخ تعادل 5 جرام فقط من السكريات الطبيعية.

البابايا

البابايا خيار رائع منخفض السعرات الحرارية يجب أن نفكر فيه وتناوله فهو يعطي 6.9 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

المشمش

المشمش الطازج (غير المجفف) متوفر فقط لفترات قصيرة من الوقت على مدار العام ، وهو عبارة عن خيار فواكه غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية مع 6.6 جرام من السكريات.

الخوخ الخوخ من الفاكهة ذات النواة الحجرية وهي مليئة بالألياف وفيتامين ج وبيتا كاروتين ، مقدمة لفيتامين أ ، الخوخ يقدم 7.4 جرام السكريات لكل 100 جرام منه.

اليوسفي

اليوسفي غني بفيتامين ج ومنخفض السعرات الحرارية ويحتوي على 7.8 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

البرتقال

إذا كنت تبحث عن فيتامين سي للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة ، فالبرتقال دائمًا خيار جيد ويقدم 8 جرام من السكريات لكل 100 جرام ، فهو خيار فاكهة منخفضة السكر نسبيًا.

الأناناس

الأناناس هو مصدر غني لفيتامين C وفيتامين B1 و B6 ، على الرغم من أن الأناناس حلو بشكل استثنائي ، ومن حيث نسبة السكر ، فإنه يعادل 8.2 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

فاكهة الكيوي

تعد فاكهة الكيوي خيارًا رائعًا في أي وقت من السنة ، مع تناولك اليومي الموصى به من فيتامين ج في وجبة واحدة ونسبة السكر فيه هو 8.7 جرام فقط لكل 100 جرام.

الكمثرى

الكمثرى غنية بالألياف الغذائية بشكل خاص ولذيذة في الخبز وكذلك فهي وجبة خفيفة أثناء الخروج من المنزل ، وتشبع الكمثرى بشكل خاص وتحتوي على نسبة سكر 9.8 جرام لكل 100 جرام.

التفاح

من أكثر الأطعمة المشبعة التي يمكنك أن تجدها ، فهو غني بالألياف الغذائية ، ويحتوي التفاح على 10.4 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

العنب البري

التوت هو غني بالمغذيات بشكل خاص ويرتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية ، حيث يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من السكريات نسبيًا مقارنة بالتوت الآخر بنسبة 10.8 جرام لكل 100 جرام.

الكرز

يتم تناوله خلال الصيف ، ويتم تفسير حلاوة الكرز من خلال نسبة السكريات فهو يحتوي على 10.9 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

المانجو

المانجو غني بالمغذيات يلبي الرغبة في تناول الحلويات خلال أشهر الصيف ، ويحتوي المانجو على 12.1 جرام من السكريات لكل 100 جرام.

الموز

غذاء الطبيعة للطاقة ، وغني بفيتامينات المجموعة ب والبوتاسيوم والألياف ، والفوائد الغذائية تفوق بكثير أي مخاوف بشأن محتوى السكر الطبيعي في الموز البالغ 12.8 جرام لكل 100 جرام.

العنب

يعتبر العنب هو حلو بشكل خاص ويمكن أن يكون من السهل الإفراط في تناوله ، ومع وجود 15 جرامًا من السكر لكل 100 جرام ، فلابد أن تحرص دائمًا على مراقبة حصصك.

المصدر: المرسال