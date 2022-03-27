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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح. عندما تصاب بنقص في هذا الفيتامين ، قد يظهر النقص كمشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي. إليك مكان حدوث هذه المشكلات وكيفية اكتشافها.

يستهدف نقص فيتامين (د ) واحدًا من كل خمسة بريطانيين. ومع ذلك ، فإن فيتامين أشعة الشمس ضروري للمساعدة في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسمك. وهذا بالتالي يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

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علامات يظنها الناس عادية ولا يدرون أنها تدل على نقص فيتامين " د " الهام للجسم.. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان

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من المناعة إلى صحة القلب ، فإن فيتامين (د) "ضروري" لصحة جيدة ، كما يوضح موقع Heart UK.

نظرًا لأن فيتامين د يساعد في الحفاظ على عظامك وعضلاتك صحية وقوية ، فإن نقصه يمكن أن يتسبب في ظهور الأعراض في هذه المناطق.

عدم وجود ما يكفي من هذه المغذيات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة ، مثل تشوهات العظام وضعف العضلات والألم.



إحدى علامات التحذير التي تنتمي إلى هذه الفئة هي مشاكل العضلات والعظام.

وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن آلام العضلات والعظام تؤثر على العظام والعضلات والمفاصل والأربطة وغير ذلك.

في حين أن الإصابة مثل كسر العظام يمكن أن تسبب ظهور هذه الأعراض ، فإن فيتامين (د) يرتبط أيضًا بهذه العلامة.

في الواقع ، من أهم أعراض نقص فيتامين (د) آلام العظام.

يوضح المريض أن عظامك قد تبدأ بالشعور بالألم تحت ضغط معتدل.

غالبًا ما يكون هذا أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق.

ومع ذلك ، قد تعاني من آلام العظام في ظهرك ، ووركيك ، وحوضك ، وفخذيك وقدميك أيضًا.

على الرغم من أن مشاكل العضلات والعظام مثل آلام العظام يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين أشعة الشمس ، إلا أن هذا ليس العرض الوحيد.

وفقًا لعيادة كليفلاند ، يمكن أن تشمل العلامات الأخرى ما يلي:

التعب

ضعف العضلات

آلام العضلات

تشنجات العضلات.

تغيرات في المزاج

كآبة.

الجزء الصعب بشأن هذه الأعراض هو أن نقص فيتامين (د) يميل إلى أن يكون "غير واضح تمامًا" عند البالغين.

هل أحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د؟

توصي الحكومة بتكميل المغذيات المشرقة خلال أشهر الخريف والشتاء.

هذه الفترة مؤرخة بين أكتوبر وأوائل مارس ، وفقًا لـ NHS .

ومع ذلك ، مع دخولنا الأشهر المرتبطة بمزيد من سطوع الشمس ، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على تصنيع كل فيتامين د الذي يحتاجون إليه عضوياً.

ما هي كمية فيتامين د التي أحتاجها؟

يحتاج البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد إلى 10 ميكروجرام من فيتامين (د) يوميًا ، وفقًا لـ NHS.

هناك أيضًا وحدات دولية (IU) ، تستخدم لقياس محتوى فيتامين د. عندما يتعلق الأمر بهذا القياس ، فأنت تبحث عن 400 وحدة دولية يوميًا.

بصرف النظر عن ضوء الشمس والمكملات الغذائية ، يمكنك الحصول على فيتامين د من بعض الأطعمة .

تشمل مصادر الغذاء الجيدة:

الأسماك الزيتية (السلمون والسردين والرنجة والماكريل)

لحم أحمر

الكبد

صفار البيض

الأطعمة المدعمة (بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار).