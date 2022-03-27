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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يشير مرض السكري إلى حالة يصاب فيها الشخص بمستويات عالية من الجلوكوز في الدم، وهناك نوعان رئيسيان من داء السكري، الأول الذي لا ينتج فيه الجسم الأنسولين.

والثاني وهو المصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم مقاومة للأنسولين ما يعني أن الجسم ينتج الأنسولين ولكنه غير قادر على استخدامه بفعالية، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

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8 أعشاب سحرية تخفض مستويات السكر في الدم وتنظم الأنسولين سريعا.. اكتشفها الآن

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فيما يلي، 8 أعشاب سحرية تتحكم في مستويات السكر بالدم، وفق ما ذكر موقعا "timesofindia" و"sepalika".

1-الريحان:

الريحان يحسن المناعة ويقوي الجسم، ويساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، كما تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان من الإجهاد التأكسدي.

2- أوراق المانجو:

شرب الشاي المصنوع من أوراق المانجو الطازجة يعمل بطريقة سحرية لمرضى السكري، لذا قم بسلق القليل من أوراق المانجو لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم صفيها، وبعدها تناوله على معدة فارغة.

3- الزنجبيل:

يساعد تناول الزنجبيل بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم الأنسولين.

4- القرفة:

تتحكم القرفة في مرض السكري وتخفف من مستوياته عن طريق زيادة نشاط الأنسولين، وأظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات السكر في الدم في حالات مرض السكري من النوع 2، لذا أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب ماء دافئ واشربه يوميا، ويمكنك أيضًا إضافة القرفة إلى الشاي والعصائر والحلويات.

5- إكليل الجبل:

يساعد إكليل الجبل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وهو عشب عطري يستخدم بشكل شائع لإضافة نكهة ورائحة إلى اللحوم والحساء، كما يساعد إكليل الجبل على جعل مستويات السكر في الدم طبيعية بشكل طبيعي، كما أنه يعزز فقدان الوزن.

6- المريمية:

تعتبر المريمية من أفضل الأعشاب لخفض مستويات السكر في الدم، وتم استخدام هذا العشب في الطب التقليدي لعدة قرون، كأحد الأعشاب الهامة لخفض نسبة السكر في الدم.

7- الكركم:

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تجتمع جميعها للمساعدة في التحكم في مرض السكري، كما أنه يساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات التي غالبًا ما يكون مرضى السكري عرضة لها.

8- نبات الحلبة:

تساعد بذور الحلبة على خفض نسبة السكر في الدم، حيث أظهرت دراسات متعددة أن بذور الحلبة تساعد على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة.