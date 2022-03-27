نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عشبة المليسه أو بلسم الليمون و تنتمي لعائلة النّعناع وتنمو هذه العشبة حتى ارتفاع 900 سم، وتتميّز بأنّها في مرحلة ما قبل الإزهار تحمل رائحة وطعم شبيهين بالليمون، أمّا بعد ذلك فهي تصبح شبيهة بعشبة البلسم، ويعود الموطن الأصليّ لهذه العشبة إلى منطقة حوض البحر المتوسط

هي عشبة عطريّة مُعمّرة وهي مفيدة لدّماغ، وخاصّة في تحسين الذّاكرة و علاج العديد من المشاكل الهضميّة، أو كعشبة مُهدّئة ومساعدة على النّوم، بالإضافة إلى غيرها من الاستخدامات، ويُستخدَم كلّ من زيتها وأوراقها الطازجة والمجفّفة والعشبة بأكملها في الأغراض العلاجيّة،كما يتوفّر منها شاي وكبسولات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

تحذير خطير : لا استخدام ‘‘الفازلين’’ في هذه المنطقة الحساسة من جسمك ! .. لإن النتائج ستكون سيئة ووخيمة على غير ما تتوقعها !

عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات

لتبييض أسنانك كاللؤلؤ في دقائق وطرد الرائحة الكريهة وإزالة الجير والاصفرار .. كنز رباني ينهي معاناتك إلى الأبد !

ورق هذه الفاكهة تمنع تساقط الشعر وتخلص من رائحة الفم الكريهة وتفتت حصى الكلى وتحتوي على نسبة كبيرة من الكاليسيوم

عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل صادم.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية مفاجئة!

بشرى سارة.. طعام بسيط موجود في كل بيت عربي يخفض الكوليسترول "الضار" في الدم ويحميك من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية

تعرف على بنود مبادرة الحوثي التي أعلن عنها المشاط لوقف الهجمات على السعودية ووقف الحرب في اليمن وخصوصا مأرب

ظهور هذه العلامات على جسمك دليل قوي على أنك تعاني من نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. وهذا ما يجب عليك القيام به فورًا

السعودية : شاهد حريق المنشأة النفطية في جدة وأدخنة النيران تختفي بعد قصف الحوثي

نقص فيتامين " د " يسبب السمنة والسكري والقلب والصلع وتساقط الشعر وتسوس الأسنان وانفصام الشخصية ولين العظام.. إليكم 5 مصادر طبيعية لتعويض هذا النقص غير اشعة الشمس

عشبة سحرية تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقلل الإمساك واضطرابات المعدة والتشنجات العضليّة

للنساء فقط.. وصفة سحرية مهملة لإزالة الشعر الزائد عن الجسم نهائيًا بدون الحاجة لمستحضرات تجميل

عاجل: التحالف بقيادة السعودية يمهل الحوثيين 3 ساعات

لن تصدق ماذا سيحدث إذا أضفت ملعقة كبيرة من الملح على الفازلين.. النتيجة ستذهلك (شاهد).

5 علامات في الصباح يعتقد كثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. تعرف عليها الآن

أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق .. لإزالة الكرش لدى الجنسين وحماية القلب وتعديل المزاج (طريقة التحضير)

4 فواكه تؤدي إلى تألق البشرة وتكشبها النّعومة والنّضارة

قرار مفاجئ.. تحويل الجامعات السعودية إلى نظام 3 فصول دراسية

أعشاب منزلية تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.. معجزة ربانية

من فوائد عشبة المليسه ما يلي :

· المساهمة في خفض مُستوى وأعراض القلق عند الأشخاص المُصابين باضطرابات القلق والمساعدة على النّوم في حال تمّ تناولها مع أعشاب أُخرى تحمل تأثيرات مُهدّئة ، مثل البابونج.

· المساهمة في علاج المغص عند الأطفال الرّضع .

· يساهم استخدام مرهم يحتوي على 1% من مُستخلص عشبة الملّيسه على خفض المدّة اللازمة للشفاء، ومنع انتشار العدوى، وتخفيف الأعراض في قرحة البرد.

· أنّ تناول عشبة الملّيسه يوميّاً مدة 4 أشهر يُخفّف من الهيجان ويُحسّن من أعراض مشاكل الزّهايمر الخفيف إلى المتوسّط.

· أنّ تناول خلطة مُحدّدة من عشبة الملّيسه، والنّعناع، والبابونج والكراوية، وعرق السوس، والخردل والبقلة والحرشف البريّ يُحسّن من حالات الارتجاع المريئيّ، ويُخفّف من آلام المعدة، والتقلّصات.

· يستخدم زيت المليسة لانه يمتلك صفاتاً مُضادّة للبكتيريا.

· تُساهم عشبة الملّيسه في تخفيف حدّة التوتّر والهيجان.

· تناول عشبة الملّيسه يُحسّن من الأداء الذهنيّ ويقوي الذاكرة .

· مفيدة في حالات القولون العصبيّ.

· تفيد عشبة المليسه في فقدان الشّهية، وآلام المعدة والأمعاء مع النّفخة والغازات، والتقلّصات، ومرض غريفز الذي يصيب الغدَّة الدرقية، والصّداع، وآلأم الأسنان، والتقرّحات، والأورام، ولسعات الحشرات.