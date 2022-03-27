نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لتبييض أسنانك كاللؤلؤ في دقائق وطرد الرائحة الكريهة وإزالة الجير والاصفرار .. كنز رباني ينهي معاناتك إلى الأبد ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبييض الاسنان كاللؤلؤ ، أصبح حلم جميع السيدات هي أن تحصل على جميع الأمور التي تجعلها الافضل دائما لتبييض الاسنانآ والتخلص من الأصفرار التي يتواجد فيها ولأن ابتسامه هوليود هي حلم مميز جداً .

يرى في الكثيرون ولأننا نحاول وبشكل كبير وبشتى الطرق على توفير بعض الوصفات المهمة والسريعة التى تخلصنا من كافة المشاكل التي تتواجد في الجسم لهذا السبب لا يمكنك عزيزتي بعد اليوم ان تقومي بنفق في مبالغ كبيرة جدا عند اطباء الاسنان لمعالجة أسنانك، أو التخلص تمام من الاصفرار التي يتواجد فيها ولكن يمكنك أن تستعيني بالوصفة التي نتحدث عنها اليوم في سوف تبهرك بنتائجها الممتازة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

تحذير خطير : لا استخدام ‘‘الفازلين’’ في هذه المنطقة الحساسة من جسمك ! .. لإن النتائج ستكون سيئة ووخيمة على غير ما تتوقعها !

عشبة سحرية تحسّن الأداء الذهنيّ وتقوي الذاكرة وتعالج حدّة التوتّر والهيجان حالات الارتجاع المريئيّ، وتخفّف من آلام المعدة والتقلّصات

لتبييض أسنانك كاللؤلؤ في دقائق وطرد الرائحة الكريهة وإزالة الجير والاصفرار .. كنز رباني ينهي معاناتك إلى الأبد !

ورق هذه الفاكهة تمنع تساقط الشعر وتخلص من رائحة الفم الكريهة وتفتت حصى الكلى وتحتوي على نسبة كبيرة من الكاليسيوم

عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل صادم.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية مفاجئة!

بشرى سارة.. طعام بسيط موجود في كل بيت عربي يخفض الكوليسترول "الضار" في الدم ويحميك من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية

تعرف على بنود مبادرة الحوثي التي أعلن عنها المشاط لوقف الهجمات على السعودية ووقف الحرب في اليمن وخصوصا مأرب

ظهور هذه العلامات على جسمك دليل قوي على أنك تعاني من نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. وهذا ما يجب عليك القيام به فورًا

السعودية : شاهد حريق المنشأة النفطية في جدة وأدخنة النيران تختفي بعد قصف الحوثي

نقص فيتامين " د " يسبب السمنة والسكري والقلب والصلع وتساقط الشعر وتسوس الأسنان وانفصام الشخصية ولين العظام.. إليكم 5 مصادر طبيعية لتعويض هذا النقص غير اشعة الشمس

عشبة سحرية تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقلل الإمساك واضطرابات المعدة والتشنجات العضليّة

للنساء فقط.. وصفة سحرية مهملة لإزالة الشعر الزائد عن الجسم نهائيًا بدون الحاجة لمستحضرات تجميل

عاجل: التحالف بقيادة السعودية يمهل الحوثيين 3 ساعات

لن تصدق ماذا سيحدث إذا أضفت ملعقة كبيرة من الملح على الفازلين.. النتيجة ستذهلك (شاهد).

5 علامات في الصباح يعتقد كثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. تعرف عليها الآن

أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق .. لإزالة الكرش لدى الجنسين وحماية القلب وتعديل المزاج (طريقة التحضير)

4 فواكه تؤدي إلى تألق البشرة وتكشبها النّعومة والنّضارة

قرار مفاجئ.. تحويل الجامعات السعودية إلى نظام 3 فصول دراسية

أعشاب منزلية تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.. معجزة ربانية

كنز ربانى ينقذ اسنانك من الضياع..

تبييض الاسنان كالؤلؤ اصبحآ تبييض الأسنانآ أمر هام جداً، يجب فقط أن نقوم بعدم تدمير الاسنان باتباع بعض الطرق الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسنان التي تسبب لدينا بعض المشاكل الخطيرة، ويفضل فقط ان نقوم باتباع تجربة، صحيه و مميزه جدا في بعض الطرق التي يتواجد أغلبها داخل المنزل وغير مكلفة ولكنها طبيعية لا يتواجد منها هي اضرار.

الفحم النشط:

أثبتت بعض الدراسات أن تبييض الأسنان قد يحتاج من أن نقوم باستخدام الفحم النشط لأنه يعتبر من افضل الأقراص التي يمكن أن نقوم بشرائها من جميع الصيدليات و تساعد أيضا على التخلص تماما من جميع المشاكل التى تتواجد فى الأسنان في هذه الطريقة هي :-

اولا نقوم باضافة نصف فنجان من الحليب . مع كمية من أقراص الفحم النشطة. آ ثم نبدأ بفرك الاسنان جيدا باستخدام فرشاة الأسنان . ونترك هذا المزيج لمدة دقيقة . وبعد ذلك نقوم بغسيل الاسنان جيدا. كملي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

سوف نحصل على بياض ناصع للأسنان. صودا الخبز وعصير الليمون هو من ضمن المميزات التي يجب أن نقوم باستخدامها بكثرة وبشكل مستمر حتى نحافظ على بياض الأسنان والابتسامة الخلابه التى نرغب فيها لذلك سودان خبز وعصير الليمون يجب ان نقوم بخلطهم جيدا ونبدأ باضافة هذا المزيج على الأسنان مباشرة ويتم غسلها بشكل دائم ويومي.