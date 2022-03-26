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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف ان فيتامين "د" ضروري لصحة العظام، إضافة إلى فوائد أخرى بينتها الأبحاث الحديثة مثل الحماية من الرشوحات ,نزلات البرد، مكافحة الاكتئاب وايضا تقوية الذاكره.

إذا كنتم لا تتعرضون لاشعة الشمس بما يكفي نتيجة نمط الحياة الحديثة او لاي اسباب اخر، ان كان ايضا لديكم متاعب في امتصاص فيتامين دال فقد لا تحصل على ما يكفي منه.

إليكم طرق أخرى طبيعية غير الشمس ومكملات الفيتامين تضمن لجسمك احتياجاته من فيتامين -د-:



اولا الأسماك الدهنية.

من أفضل الخيارات المتاحة والغنية بفيتامين دال , السلمون ,التونة ,المكاريل وثعبان البحر وطبعا دائما ينصح بها طازجة قدر الامكان.

فمثلا يوفر كل 85 غراماً من السلمون الأحمر حوالي 450 وحدة دولية من فيتامين "د"، وهي نسبة كبيرة من ال 600 وحدة دولية التي يوصي الأطباء بتناولها يومياً.

لذلك إذا كان عمركم أكبر من 70 عاماً تحتاج إلى 800 وحدة دولية من فيتامين دال يوميا.

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نقص فيتامين " د " يسبب السمنة والسكري والقلب والصلع وتساقط الشعر وتسوس الأسنان وانفصام الشخصية ولين العظام.. إليكم 5 مصادر طبيعية لتعويض هذا النقص غير اشعة الشمس

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ثانيا المعلبات قد تكون بديل للسمك الطازج مثل معلبات التونة. الأسماك الطازجة ليست الوسيلة الوحيدة لتعزيز مدخلات جسمك من فيتامين "د"، يمكنك الحصول على احتياجاتك من معلبات التونة والسردين أيضاً.

تحتوي كل سمكتين من السردين المعلّب على 40 وحدة دولية من فيتامين -د-، وتحتوي كل 113 غراماً من التونة الخفيفة على 150 وحدة دولية من الفيتامين، بينما تحتوي أنواع معلبات التونة الأخرى على 50 وحدة دولية لكل 113 غراماً.

ثالثا فطر بورتبيللو. الفطر أو (المشروم) مثل البشر، لديه القدرة على إنتاج فيتامين "د" عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

فمن أنواع الفطر التي تحتوي على فيتامين "د" بورتبيللو، ويحتوي كل 85 غراماً على 400 وحدة دولية من فيتامين "د".

يمكن اخذ الانواع الاخرى من المشروم او عشل الغراب كما يسمى فهي ايضا تحتوي كميات من فيتامين دال.

رابعا صفار البيض. يحتوي صفار البيضة الواحدة على 40 وحدة دولية من فيتامين "د".



لذلك يُنصَح بتناول البيضة كاملة وليس بياضها فقط، لكن لا تحاول الحصول على كل احتياجاتك من الفيتامين عن طريق البيض فقط، لأن كل بيضة تحتوي على 200 ملغ من الكوليسترول، وتوصي جمعية القلب الأميركية بعدم تناول أكثر من 300 ملغ يومياً منه لذلك ان كنت مصاب باي اختلال او ارتفاع في مستوى الدهون في الدم فعليك الحذر من تناول صفار البيض.

خامسا كبد البقر.

تحتوي كل 100 غرام من كبد البقر على 50 وحدة دولية من فيتامين "د". يمتاز كبد البقر بأنه مصدر لفيتامين "أ" والحديد والبروتين أيضاً.

لكن عيك ايضا الحذر في تناوله لانه عسير الهضم احيانا.

المصادر السابقه كلها يجب ان يرافقها امتصاص جيد من الامعاء ويبقى المصدر الاكبر لهذا الفيتامين هو الغذاء الصحي المناسب والتعرض لاشعه الشمس مباشره او بطريقه غير مباشره.