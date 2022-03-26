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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُقصد بالكزبرة الجافّة بذورها المُجفّفة؛ وهي تنتمي إلى الفَصِيلَة الخَيْمِيَّة كما أنّها عشبة حوليّة تُزرع وتُحصد على مدار السنة، وتعود أصولها إلى منطقة الشرق الأوسط، وحوض البحر الأبيض المتوسّط، وقد شاع استخدامها قديما لخصائصها الصحية، وتجدر الإشارة إلى أنّ أوراقها تُشبه أوراق البقدونس إلى حدٍ كبير، إلّا أنّ الكُزبرة ذات رائحة عطريّة قويّة مقارنة برائحة البقدونس، بالإضافة إلى أنّ شكل بذور الكزبرة يتراوح بين البيضويّ إلى الدائري، وهي ذات طعم يُشبه نكهة الحمضيّات، والميرميّة، ويجدر التنبيه إلى أنّ هذه البذور تمتاز بمحتواها من الزيوت الأساسية، والدهنيّة، وتُستخدم الكُزبرة كإحدى البهارات، وفي المُستحضرات التجميليّة.

الفوائد الصحية للكزبرة الجافة :-

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عشبة سحرية تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتقلل الإمساك واضطرابات المعدة والتشنجات العضليّة

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- التقليل من الإمساك :- أنّ استهلاك إحدى المكملات الغذائية للأعشاب والتي تحتوي على الكُزبرة يزيد من حركة الأمعاء، ممّا يخفف من الإمساك لدى المُصابين بالإمساك المُزمن.

- التخفيف من الألم لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي , أنّ استهلاك إحدى منتجات الأعشاب التي تحتوي على مستخلص الكزبرة قد يُساهم في تخفيف حدّة وتكرار الإصابة بألم البطن، والانتفاخ، وغيرها من الأعراض المرتبطة بهذه المتلازمة، ممّا قد يُحسن من حالتهم.

- التقليل من مستويات السكر في الدم من فوائد الكزبرة الجافة للسكري أنّها تُساهم في خفض مستوى السكر في الدم، وتقلل مستوى الإنسولين في الدم.

- التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم :- أنّ بذور الكُزبرة قد تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول بما في ذلك؛ مستوى الكوليسترول الكُلّي، والدهون الثلاثيّة، والكوليسترول الضارّ، ورفع مُعدّل الكوليسترول الجيّد

- التخفيف من اضطرابات المعدة.

- التحسين من التشنجات العضليّة.

- التقليل من الغازات أو الانتفاخ.

- التخفيف من الحصبة.

- التحسين من الغثيان.

- التخفيف من الإسهال.

- التحسين من ألم المفاصل.

- التخفيف من الباسور.

- التقليل من ألم الفتق.

- التخفيف من ألم الأسنان.

محاذير استخدام الكزبرة الجافة :-

· المُصابون بالحساسيّة: حيثُ إنّ الكزبرة الجافّة قد تُسبّب حدوث ردّ فعل تحسسيّ عند استهلاكها من قِبل المُصابين بالحساسيّة تجاه الشيح، واليانسون، والكراوية، والشمّر، والشبت، وغيرها من الأعشاب المُشابهة لها.

· مرضى السكّري: فقد تُساهم الكزبرة بتقليل مستوى سكّر الدم، لذلك يُفضّل الحذر عند استهلاكها في حال الإصابة بالسكّري، ومراقبة مُعدّل السكر لديه.

· المصابون بانخفاض ضغط الدم: قد تُساهم الكُزبرة في خفض مستوى ضغط الدم، لذلك فإنّ استهلاكها قد يؤدّي إلى تقليل مستوياته بشكل أكبر لدى الأشخاص المُصابين بانخفاضه، وعليه يجب استهلاكها بحذر.