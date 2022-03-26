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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هذه الوصفه مجربه منذ القدم كانت تستعملها الجدات نسيت مع الوقت ومستحضرات التجميل المصنعه ولانها تحتاج الى مواد اوليه طازجه فهي.

لنرى المكونات اولا مراره سخل ذكر وشرط ان يكون ذكر( المراره تكون عباره عن كيس اخضر بجانب الكبد) يتم شق الكيس من طرفه بسكين حاد ويفرغ محتواه في كاس وعلى فكره لونه اخضر ضارب للسواد وليس له رائحه مزعجه.

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للنساء فقط.. وصفة سحرية مهملة لإزالة الشعر الزائد عن الجسم نهائيًا بدون الحاجة لمستحضرات تجميل

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يضاف اليه ثانيا ملعقه كبيره من الشبه المطحونه ويخلط جيدا ( الشبه وليس النشادر) للاخوات في المغرب العربي هذه الشبه متوفرة عند العطارين وهي معروفه لديهم وتكون عباره عن حجر تكسريه وتطحنيه في البيت بمطحنه البن ,يضاف اليه قليلا من الاوكسجين المستخدم في تفتيح الشعر الكميه المطلوبه قليله يعني 10% من اجمالي الخليط يضاف اليها 25% من الكحول الطبي لتسهيل عملية الفرد وكذلك كمطهر موضعي يمكن اضافه 50% من مجمل الخليط زيت سمك القد( الحفش) هذا يعيد الجلد ناعما كما جلد الاطفال لكن رائحته كريهة وهذه الاضافه هي زائده على ما ذكرنا وليست اساسيه.

طريقه الاستخدام:

بعد خلط المكونات جيدا يزال الشعر بواسطه الحلاوة يعني نتف وليس بالماكنه..ان كان على القدمين او الوجه او اليدين يدهن مكان الازاله بقسم من الخليط ونتابع عمليه النتف على قسم اخر نترك الخليط من 15-25 دقيقه فقط ويزال بالماء والصابون تشعرين بحرقه او نمنمه مكان الدهن وهذا بسب تغلغل الخليط الى جذور الشعر المنتوف.



ملاحظة مهمه جدا قبل البدأ بالوصفه عليك اجراء فحص الحساسيه وذلك بوضع المزيج على اعلى الرسغ وتركه 15 دقيقه ان لم يحمر ولم يحث اي رد فعل من الجسم تستطيعي البدأ بهذه الوصفه.

كم مرة تكرر؟ على الاقل 3 مرات ليزول الشعر الزائد بصوره مرضيه .



هل يوضع على الوجه والمناطق الحساسه ؟ نعم يستخدم لكن الحذر من دخوله للعين او الى الاغشيه المخاطيه .

هذه الوصفه الاصليه ان كنت تقرفين من رائحه المراره تستطيعين اضافه 3 نقط من اي عطر زيتي تحبينه.

لماذا ينمو الشعر بعد اول مرة؟ لان ليس كل ما نتف من الشعر خرج من جذوره فالوصفه فقط تؤثر على جذور الشعر .

هل صحيح ان الجسم او مكان ازالة الشعر يصبح برائحه كريهة بعد التخلص من الشعر بصورة نهائيه؟ الجواب لا لان العرق هو ما يخرج الرائحه وليس الشعر.

هل جربها احد؟ نعم جربت من قبل اناس كثيرون قديما وحديثا فجربيها انت واعطينا رايك فيها .

هل استخدمها مع ابنتي البكر؟ نعم ولا ضرر منها.

ما هي نسبة نجاح الوصفه؟ ان لم يكن هنالك سبب هرموني لنمو الشعر فالوصفه ناحجه 100%

كيف هي نتائج الوصفه؟ اولا يتاخر نمو الشعر الزائد عن موعده بين كل نتفه واخرى ومن ثم يخرج بعدد قليل ومتباعد بعد النتفه الثانيه..يبقى القليل جدا يزال بالنتفة الثالثه.

هل يعود الشعر للنمو؟ نعم يعود لكن بصورة خفيفه جدا كل 6 شهور او سنه تحتاجين لاعادتها .