نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 فواكه تؤدي إلى تألق البشرة وتكشبها النّعومة والنّضارة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - من السيدات والفتيات من لا تحلم ببشرة متالقة كالحرير , وتصرف لاجل ذلك الغالي والنفيس من مال وجهد ,لكننا نقول ان سرّ تالق البشره ثلاثة امور الحالة النفسيه,الحالة العقلية والاكل الجيد المتوازن واليكم اربعة من انواع الفاكهة التي تعتبر سرّا من اسرار تالق البشرة:



1 ـ الموز:

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد والمغنزيوم، وعلى فيتامينات A،B،E التي تُساعد الجلد في محاربة الشيخوخة والتّجاعيد افضل وقت لتناولة هو الصباح الباكر وعلى الاقل 3 مرات .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق .. لإزالة الكرش لدى الجنسين وحماية القلب وتعديل المزاج (طريقة التحضير)

4 فواكه تؤدي إلى تألق البشرة وتكشبها النّعومة والنّضارة

قرار مفاجئ.. تحويل الجامعات السعودية إلى نظام 3 فصول دراسية

أعشاب منزلية تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.. معجزة ربانية

مشروب بسيط لتنظيف القولون .. يخرج الفضلات الصلبة والرواسب ويطرد الروائح الكريهة من داخلك ويخفف بطنك

مفاجأة مزلزلة.. العلماء يعثرون على شيء "مقلق وغير متوقع" في دم الإنسان

تعرف على طرق تنظيف الجسم المراره من الحصوات والقولون من السموم والفضلات المتراكمه حتى لو كانت صلبة

مشروب بسيط للاسترخاء والتخلّص من مشاعر التوتر والقلق والتعب ويقلّل اضطرابات النوم والأرق المزمن ويخلص الجسم من السموم المتراكمة وهو أفضل المقويات الطبيعيّة للجهاز المناعي ويقوي قدرات الرجال

فضيحة كبرى للجيش الروسي.. شاهد لحظة تدمير سفينة حربية روسية أثناء إنزال قوات عسكرية في ميناء أوكراني

خضروات تدمر الأنسولين وتضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم فورًا.. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان

وداعًا للأدوية.. 13 طريقة منزلية لعلاج القولون العصبي بأبسط ما يمكن

نوع من التوابل رخيص الثمن يعالج التهابات المفاصل ويمنع انهيار العظام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السعودية.. 6 فيديوهات من زوايا مختلفة لحرائق “أرامكو” في #جدة_الآن

نقص فيتامين " د " يسبب التعب طوال اليوم وآلام وضعف وتشنج العضلات والشعور بالاكتئاب.. إليك علامات تدل على نقص هذا الفيتامين إلهام

2 ـ الليمون:

يتمتّع الليمون بمحتوى عالٍ من فيتامين C، ممّا يجعله رائعاً للبشرة؛ فالليمون يُمكنه أن يُساعد فيتوحيد لون البشرة والتقليل من آثار حبّ الشباب. باﻹضافة إلى أنّ تناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير ليمونة، مع ملعقة من عسل النّحل، يوميّاً، يساعدكِ في تطهير جسمكِ من الدهون.

3ـ المانجو:

تناول المانجو يُساعد في تزويد خﻼيا الجسم بالموادّ المضادّة لﻸكسدة، والتي تُتيح للبشرة التجدّد والمحافظة على شبابها.

4 ـ البرتقال:

أمّا البرتقال فهويساعد على تحسين مظهر البشرة ويُكسبها النّعومة والنّضارة، باﻹضافة إلى أنّ قشر البرتقال ـ بعد تجفيفه ـ يُمكنه أن يكون أفضل مقشّر طبيعيّ للبشرة يُعيد لها الحيويّة والتألّق.