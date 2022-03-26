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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنتم تعانون من ارتفاع الكوليسترول فلدي لكم اخبار ساره بوصفات منزلية بسيطة تساعدكم على التخلص من هذه المشكله التي يعاني منها كثير من البشر علما انني شخصيا احب اجراء الحجامة على الكاهل مرة كل 3-6 شهور للتخلص من اي دهون وشوائب حرة غي الدم.

1- امزجو ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون في كوب ماء ساخن ويفضل خضه بقوة بدل تحريكه واشربوه يومياً في الصباح الباكر وعلى الريق لخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم .

2- ان عصير البصل يقلل الكوليسترول بشكل ملحوظ ويقوي جهازكم العصبي ويشفي جهازكم الهضمي وينظف الدم ويساعدكم على التخلص من الأرق وينظم عمل قلبكم لذلك ننصحكم بوضع ملعقة عسل على مفروم نصف بصله وتركها في البراد مع تغطيتها ليلة كامله وتؤكل صباحا ولا داعي للقلق من رائحه البصل فسوف تزول بتاثير العسل .

3- تذكرو ان ارخص وأفضل طريقة للتخفيض الكوليسترول عند المرضى خاصة السكري والضغط هي شرب 8 أكواب من الماء يومياً تخصص منها 2-4 اكواب صباحا.

4- الزيوت الحاوية على أوميغا 3 كزيت السمك والكتان تساعدكم بشكل فعال في خفض الكوليسترول.

ونصيحه بتجنب جميع انواع الزيوت التي توصف بالخفيفه والاكتفاء بزيت الزيتون.

5- تناولو الطعام الغني بفيتامين E كالزبدة والحبوب وفول الصويا يساعدكم في خفض الكوليسترول .

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أعشاب منزلية تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.. معجزة ربانية

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نسال الله ان يشفيكم ويمنع عنكم شرّ المرض اللهم امين.