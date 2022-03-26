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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن علما عثروا على جزيئات صغيرة من البلاستيك في دم الإنسان، الأمر الذي أثار قلقا ومخاوف بشأن آثارها الصحية على المدى الطويل.

وأوضح "الموقع" إن علماء هولنديين، من جامعة فريجي أمستردام والمركز الطبي بجامعة أمستردام، وجدوا أن 17 من 22 متطوعا (77 في المئة) لديهم جزيئات بلاستيكية دقيقة "قابلة للقياس الكمي" في دمائهم.

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مفاجأة مزلزلة.. العلماء يعثرون على شيء "مقلق وغير متوقع" في دم الإنسان

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وأضاف أن مستويات الجزئيات البلاستيكية في الدم كانت منخفضة، حيث بلغت في المتوسط 1.6 ميكروغرام (1.6 جزء من مليون غرام) في كل مليلتر من الدم.

لكن العلماء يقولون إن مجرد وجود الجزيئات البلاستيكية في مجرى الدم "أمر مقلق وبالغ الأهمية"، مشددين على الحاجة لمزيد من الدراسات لتحديد آثارها على صحة الإنسان.

وأشار "الموقع" إلى أن العلماء ذكروا أنه "من المحتمل أن يكون الإنسان يستنشق هذه الجزيئات البلاستيكية أو يبتلعها، قبل وصولها إلى مجرى الدم".

من جهتها، قالت الدكتورة أليس هورتون، التي تدرس "الملوثات البشرية" في المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة: "هذا اكتشاف مثير للقلق، على اعتبار أن جزيئات بهذا الحجم وهذه الكمية، أثبتت في المختبر أنها تسبب التهابا وتلفا للخلايا.. عواقب هذا الأمر لم تعرف بعد".