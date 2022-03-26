نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تعرف على طرق تنظيف الجسم المراره من الحصوات والقولون من السموم والفضلات المتراكمه حتى لو كانت صلبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - 1-من الساعة الواحدة ظهرا تبدأ بشرب السوائل وعصير التفاح (طازج أو معلب) لكن بشرط أن يكون طبيعي .

2-الساعة 8 ليلا نأخذ شربة ملح انجليزي ( مكعب أو بكيت صغير ) مع ماء أو عصير التفاح .

3-انتظر حتى العاشرة من نفس الليله.مرة أخرى شربه ملح انجليزي مع عصير التفاح

4-الثانية عشر من نفس الليله شرب 12 كأس شاي زيت زيتون مع 12 كاس عصير حامض ( بطريقة الرشف)على مدار 45 دقيقة(المراجعة أو القذف وارد في هذه الحالة).

5-النوم حتى الصباح على الجهة اليمنى مع وضع قربة ماء دافئه تحت الجزء الأيمن من البطن.

في صباح اليوم التالي

1-يؤخذ شربه جديدة ملح انجليزي مع كأس عصير طبيعي على الريق .

نلاحظ خروج براز اخضر مع حصوات ( قد تعد بالمئات) لونها يختلف من شخص لأخر.



ثانيا تنظيف القولون

بعد تناول شربة ملح انجليزي واحده في المساء وإخراج البراز المتراكم نبدأ بغسل القولون في الصباح بوساطة أدوات خاصة قد لا تتوفر للكثيرين لذلك نستبدلها بالحقنة الشرجية المتوفرة في الأسواق بكثرة إما جاهزة للاستعمال لاحتوائها على السائل أو نضيف ماء سبق غليه إلى الحقنة الجافة.

نضع 5 سم3 من خل التفاح الطبيعي تركيز 5% إلى المحلول وأيضا نضيف 5سم3 من مغلي القهوة التركية بدون الهيل أو أي إضافات أخرى.

نعمل الحقنة داخل الحمام حيث إن الحاجة لاستفراغ القولون تبدأ في اقل من 5 دقائق تكرر عملية الحقن 3 مرات حتى أو حتى يخرج الماء والقهوة بدون براز.

يمكن تكرار هذه الطريقة كل يومين أو ثلاثة أيام حتى ينتظم الإخراج.

أكثر الحالات التي تفيدها هذه الطريقة هي السكتات الدماغية( الجلطة) والإمساك المزمن لمعرفة الادوية الطبيعيه للامراض المختلفه. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: تعرف على طرق تنظيف الجسم المراره من الحصوات والقولون من السموم والفضلات المتراكمه حتى لو كانت صلبة مشروب بسيط للاسترخاء والتخلّص من مشاعر التوتر والقلق والتعب ويقلّل اضطرابات النوم والأرق المزمن ويخلص الجسم من السموم المتراكمة وهو أفضل المقويات الطبيعيّة للجهاز المناعي ويقوي قدرات الرجال فضيحة كبرى للجيش الروسي.. شاهد لحظة تدمير سفينة حربية روسية أثناء إنزال قوات عسكرية في ميناء أوكراني خضروات تدمر الأنسولين وتضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم فورًا.. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان وداعًا للأدوية.. 13 طريقة منزلية لعلاج القولون العصبي بأبسط ما يمكن نوع من التوابل رخيص الثمن يعالج التهابات المفاصل ويمنع انهيار العظام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي السعودية.. 6 فيديوهات من زوايا مختلفة لحرائق “أرامكو” في #جدة_الآن نقص فيتامين " د " يسبب التعب طوال اليوم وآلام وضعف وتشنج العضلات والشعور بالاكتئاب.. إليك علامات تدل على نقص هذا الفيتامين إلهام خطأ فادح .. لا تخلط الليمون بهذا المشروب أبداً مهما حدث لإن النتائج ستكون كارثية على جسمك ! علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. ما هي؟ ضع خليط من الملح والسكر تحت لسانك قبل النوم.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك! عودة العمل بهذه التأشيرة في السعودية .. و3 فئات تستفيد من مميزاتها ظهور هذه العلامة على ساعدك هي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام.. احذر ولا تجاهلها هجوم ضخم للحوثيين على منشآت ارامكو في جدة السعودية ضع حبات من القرنفل تحت لسانك قبل النوم.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك! تغنيك عن الأنسولين.. مشروبات ساخنة تخفض نسبة السكر في الدم فورا (تعرف عليها) دراسة حديثة تفجر مفاجأة مزلزلة: هذا الداوء الشائع لعلاج الخرف يسبب تدهور الذاكرة والتفكير ومشاكل أخرى خطيرة علامة في الذراع يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار" في الدم وتقلصات الشريان التاجي السعودية تصحو على جريمة مروعة تهز مكة المكرمة.. والمفاجأة بشأن الجاني وداعًا لآلام القولون .. 5 أعشاب تنهي معاناتك نهائيا وتقضي على الانتفاخ والغازات وتهدئ المعدة والتلبكات المعوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على طرق تنظيف الجسم المراره من الحصوات والقولون من السموم والفضلات المتراكمه حتى لو كانت صلبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.