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فضيحة كبرى للجيش الروسي.. شاهد لحظة تدمير سفينة حربية روسية أثناء إنزال قوات عسكرية في ميناء أوكراني

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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