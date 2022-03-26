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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التهاب المفاصل هو حالة مؤلمة مرادفة لمستويات مرتفعة من الالتهاب في الجسم. يمكنك المساعدة في تخفيف هذا التراكم وتقليل الأعراض المؤلمة عن طريق تناول أي من هاتين الحبتين يوميًا.

يشير التهاب المفاصل إلى مجموعة من الحالات التي تنطوي على ألم والتهاب في المفاصل. يقال أن الحالة تؤثر على حوالي 10 ملايين بريطاني. هل يمكن أن تساعد المكملات الغذائية اليومية في تخفيف الأعراض المؤلمة؟

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نوع من التوابل رخيص الثمن يعالج التهابات المفاصل ويمنع انهيار العظام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي

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تقول مؤسسة التهاب المفاصل (AF) أن الكركمين ، المعروف أيضًا باسم الكركم ، هو "مضاد فعال للالتهابات".

الكركم من التوابل الشائعة ومكون رئيسي في الكاري.

تشير المنظمة إلى أنه في عام 2016 ، وجدت مراجعة منهجية برعاية الصناعة للتجارب المعشاة ذات الشواهد أن 1000 مجم يوميًا من الكركمين "قللت من آلام التهاب المفاصل والالتهاب وكذلك الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين".

وأضافت: "تشير دراسة أخرى لعام 2016 إلى أن الكركمين قد يساعد في منع انهيار العظام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي."

ومع ذلك ، فإنه يحذر من أن الجرعات العالية من الكركم يمكن أن تعمل بمثابة مميع للدم وتسبب اضطراب المعدة.

كما تنص على أنه يجب عليك تجنب الكركم / الكركمين إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم مثل الوارفارين أو كنت على وشك إجراء عملية جراحية ، أو كنت حاملاً أو تعانين من مرض المرارة.

اكتشف البحث الذي أجرته جامعة برمنغهام أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د قد يساعد في منع ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى للبحث أن تأثير فيتامين (د) على المرض الالتهابي لا يمكن التنبؤ به باستخدام خلايا من أفراد أصحاء أو حتى من دم المرضى المصابين بالتهاب لأن الخلايا من أنسجة المرض مختلفة تمامًا.

وخلص الباحثون إلى أنه إذا كان فيتامين (د) سيستخدم في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ، فقد يحتاج الأطباء إلى وصف جرعات أعلى بكثير من تلك المستخدمة حاليًا أو تقديم علاج يصحح أيضًا حساسية فيتامين (د) للخلايا المناعية داخل المفصل.

قالت الدكتورة لويزا جيفري من جامعة برمنغهام: "تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على كمية كافية من فيتامين د قد يساعد في منع ظهور الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

"ومع ذلك ، بالنسبة للمرضى الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل الروماتويدي ، فإن مجرد تقديم فيتامين د قد لا يكون كافياً.

"بدلاً من ذلك ، قد تكون هناك حاجة لجرعات أعلى بكثير من فيتامين (د) ، أو ربما علاج جديد يتجاوز أو يصحح حساسية فيتامين (د) للخلايا المناعية داخل المفصل.

وفقًا لـ NHS ، في فصلي الربيع والصيف ، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على الحصول على كل فيتامين د الذي يحتاجون إليه من التعرض الطبيعي لأشعة الشمس ولكن يوصى بتناول مكمل يومي من 10 ميكروجرام من فيتامين د خلال أشهر الخريف والشتاء.

تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في تقليل الأعراض المؤلمة ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي

ممارسه الرياضه

استخدم العلاج الساخن والبارد

العلاج بالإبر

التدليك.