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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مغردون على موقع “تويتر”، امس الجمعة، ستة مقاطع فيديو من زوايا مختلفة توثق حرائق مصفاة النفط التابعة لشركة “أرامكو” في #جدة_الآن في السعودية.

وأظهرت الفيديوهات من #جدة_الآن تصاعد أعمدة الدخان الأسود بعد استهداف مصفاة النفط التابعة لـ”أرامكو” من جانب الحوثيين المدعومين من إيران.

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السعودية.. 6 فيديوهات من زوايا مختلفة لحرائق “أرامكو” في #جدة_الآن

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وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن: إن “محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرضت عند الساعة “الـ٢٥: ١٧” لعمل عدائي”.

وأضاف التحالف -بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”-: “تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.