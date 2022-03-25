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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يرسل الخرف موجات صدمة من خلال العائلات وأنظمة الرعاية الصحية ولا توجد علامة على انحسارها في أي وقت قريب. ومع ذلك ، فإن الجهود المستمرة لفهم عوامل الخطر للخرف تؤدي إلى ظهور براعم خضراء. ربطت دراسة جديدة بين فئة من العقاقير "موصوفة بشكل شائع" وبين ضعف الإدراك في منتصف العمر.

الخرف - مصطلح عام للأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ - يهز العائلات وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء. لسوء الحظ ، من المقرر أن يزداد الوضع سوءًا مع تقدم السكان في السن في العقود القادمة. التقدم في فهم طرق تعديل المخاطر يوفر بصيص أمل في وضع كئيب بخلاف ذلك.

ربطت دراسة جديدة نُشرت في PLOS One استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر بتراجع الذاكرة والتفكير لدى النساء.

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دراسة حديثة تفجر مفاجأة مزلزلة: هذا الداوء الشائع لعلاج الخرف يسبب تدهور الذاكرة والتفكير ومشاكل أخرى خطيرة

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تستخدم المضادات الحيوية في المقام الأول لعلاج أو منع بعض أنواع العدوى البكتيرية.

وجد باحثون في الولايات المتحدة أن استخدام المضادات الحيوية المزمن لدى النساء خلال منتصف العمر مرتبط بضعف الإدراك حتى سبع سنوات بعد ذلك.



قاموا بفحص 14،542 ممرضة متطوعة يعشن في الولايات المتحدة. أكملت الممرضات اختبارًا محوسبًا ذاتيًا لقياس جوانب ذاكرتهم وتفكيرهم.

ووجدوا أن النساء اللائي تعرضن للمضادات الحيوية لمدة شهرين في منتصف العمر يعانين من ضعف في الذاكرة والتفكير ، حتى بعد سبع سنوات.

ظل التأثير ثابتًا حتى عند حساب العوامل المحتملة الأخرى التي يمكن أن تكون قد أثرت على هذه العلاقة ، بما في ذلك وجود حالات صحية أخرى.

كان التغيير في الذاكرة والتفكير من خلال استخدام المضادات الحيوية يعادل تقريبًا ثلاث إلى أربع سنوات من الشيخوخة.

وتعليقًا على النتائج ، قالت الدكتورة سوزان كولهاس ، مديرة الأبحاث في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: "لا توجد أدمغتنا بمعزل عن باقي الجسم ، ولكنها متصلة بطرق متنوعة. توصف المضادات الحيوية بشكل شائع للعديد من الحالات التي يمكن علاجها وقد أحدثت ثورة في الرعاية الصحية ؛ ومع ذلك ، لم يتم عمل الكثير للتحقيق في آثارها طويلة المدى على الذاكرة والتفكير.

"لا يمكننا التأكد من السبب والنتيجة في هذا النوع من الدراسة القائمة على الملاحظة ويبرز المؤلفون أن هذه النتائج تقدم اتجاهًا للبحث في المستقبل ، بدلاً من كونها دليلًا قاطعًا على وجود صلة بين المضادات الحيوية ومهارات الذاكرة والتفكير.

لم تبحث هذه الدراسة في التأثير المباشر للمضادات الحيوية على بكتيريا الأمعاء ، وبينما ربط الباحثون تركيب الميكروبيوم المعوي بصحة الدماغ ، لم يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل مباشر في هذه الدراسة. يمكن أن تكون العلاقة التي تم تحديدها في هذا البحث نتيجة للعدوى التي استخدمت المضادات الحيوية لعلاجها ، بدلاً من الأدوية نفسها. من المهم إدارة الحالات الصحية القابلة للعلاج بشكل صحيح ويجب على الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن أي جانب من جوانب صحتهم التحدث إلى طبيبهم العام.

"يُنظر إلى منتصف العمر بشكل متزايد على أنه وقت للعمل ، وهناك أشياء يمكننا القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف. وهذا يشمل الامتناع عن التدخين ، والاعتدال في الشرب ، والبقاء نشطين عقليًا وجسديًا ، وتناول نظام غذائي متوازن ، والحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة ، كل ذلك يساعد في الحفاظ على صحة أدمغتنا مع تقدمنا ​​في العمر.

عوامل الخطر الرئيسية

يمكن أن تزيد بعض الأشياء من خطر إصابتك بالخرف ، بما في ذلك عمرك وجيناتك ونمط حياتك.

تحذر جمعية الزهايمر (AS) من أن "أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف هو الشيخوخة. وهذا يعني أنه مع تقدم الشخص في السن ، تزداد مخاطر الإصابة بالخرف كثيرًا".

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

عرق

مقدار "الاحتياطي" - قدرة الدماغ على التعامل مع المرض

حالات صحية أخرى إن وجدت

نمط الحياة - على سبيل المثال ، التدخين والإفراط في تناول الكحوليات

التعرض لتلوث الهواء. تنطبق عوامل الخطر المذكورة أعلاه المتعلقة بالخرف بشكل أساسي على مرض الزهايمر وأمراض القلب أو الأوعية الدموية (الخرف الوعائي).

الخرف - هل أنت مصاب به؟

الخرف ليس مرضًا بحد ذاته. إنها مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ الناجم عن أمراض مختلفة ، مثل مرض الزهايمر.

تختلف هذه الأعراض حسب الجزء المتضرر من الدماغ.

ومع ذلك ، هناك بعض الأعراض المبكرة الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف ببعض الوقت.

وتشمل هذه:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

صعوبة القيام بمهام يومية مألوفة ، مثل الخلط بين التغيير الصحيح عند التسوق

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

الخلط بين الزمان والمكان

تغيرات في المزاج.