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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يكون كامنًا في جسم الإنسان. عندما يضرب ، يمكن أن يكون قد فات الأوان في كثير من الأحيان. يمكن العثور على أعراض التحذير من هذا في ذراعك أو فكك.

يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. - ينتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة. قد يشير الإحساس في ذراعك أو فكك إلى ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول.

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علامة في الذراع يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار" في الدم وتقلصات الشريان التاجي

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يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول سببًا شائعًا لتقلصات الشريان التاجي.

يعاني ما يقرب من 2٪ من الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية أو آلام الصدر والضغط من تقلصات في الشريان التاجي.

يمكن أن تحدث تقلصات الشريان التاجي أيضًا عند الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين.



تحدث هذه الحالة عندما تتراكم اللويحات داخل الشرايين ، مما يمنع تدفق الدم.

تشنج الشريان التاجي هو شد مؤقت لعضلات جدار أحد الشرايين التي ترسل الدم إلى قلبك.

يمكن أن يقلل التشنج من تدفق الدم إلى جزء من القلب أو يمنعه تمامًا.

تبدو الحالة مثل ضيق في الصدر أو ألم ناتج عن شد في شريان القلب.

يمكن أن يكون هناك أيضًا ألم في الذراع أو الفك.

قد تحدث هذه الأعراض بشكل عفوي أو بسبب الطقس البارد أو ممارسة الرياضة أو الإجهاد.

يشير تشنج الشريان التاجي إلى وجود مشكلة محتملة في قلبك.

لهذا السبب ، من المرجح أن يطلب طبيبك مجموعة متنوعة من اختبارات التصوير.

يمكن أن توفر هذه الاختبارات صورة أوضح لقلبك وتساعد طبيبك على وضع خطة علاجية.

هذه الاختبارات مفيدة لأنها يمكن أن تقدم لطبيبك التفاصيل التي يحتاجها لإجراء تشخيص دقيق.

تشمل هذه الاختبارات:

مخطط صدى القلب ، وهو اختبار بالموجات فوق الصوتية يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور لقلبك

مخطط كهربية القلب (EKG) ، وهو اختبار يستخدم لقياس النشاط الكهربائي لقلبك

تصوير الأوعية التاجية ، وهو اختبار خاص بالأشعة السينية يستخدم الصبغة لرؤية داخل الشرايين وقياس تدفق الدم عبر قلبك.

من المهم إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

نصحت NHS "إذا كنت قلقًا بشأن الكوليسترول لديك ، فتحدث إلى طبيبك".

أضافت هيئة الصحة الوطنية: "إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و 74 عامًا ، فيمكنك فحص نسبة الكوليسترول لديك كجزء من فحص NHS Health Check.

"إذا نصحك طبيبك بتغيير نظامك الغذائي لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، فيجب عليك تقليل الدهون المشبعة وتناول المزيد من الألياف ، بما في ذلك الكثير من الفاكهة والخضروات.".