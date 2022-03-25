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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من بين جميع أنواع شاي الأعشاب ، يحتوي الكركديه على أعلى كمية من مضادات الأكسدة التى تساعد في إصلاح الخلايا التالفة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



ومن أهم فوائد الكركديه التي أثبتتها الأبحاث ما يأتي:

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مشروب بسيط يحافظ على صحة الكبد ومضاد لالتهابات المفاصل والعظام والسرطانات وأمراض القلب والزهايمر ويحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد

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1. الحفاظ على صحة الكبد

وجدت العديد من الدراسات البشرية والحيوانية دور مستخلص الكركديه في دعم صحة الكبد، حيث يزيد من إنتاج الأنزيمات المسؤولة عنإزالة السموم وتقليل تلف الكبد والكبد الدهني.

2. خفض ضغط الدم

يساعد الكركديه على خفض ضغط الدم والسيطرة عليه دون أي أثار جانبية، ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرًا كبيرًا علىصحة الإنسان، فقد يسبب الجلطات والسكتات الدماغية.



3. مصدر غني بفيتامين ج

يعد الكركديه مضاد طبيعي للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا؛ لإنه مصدر غني بفيتامين ج، وهو أحد أشهر مضادات الأكسدة، كما يلعبفيتامين ج دور مهم في امتصاص الحديد.



4. مصدر للعديد من مضادات الأكسدة القوية

يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة قوية جدًا تساعد الجسم في الاتي:

محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة.الوقاية من العديد من المشكلات، مثل: التهابات المفاصل والعظام، والسرطانات، وأمراض القلب،والزهايمر، والعديد من الأمراض الأخرى.محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عالية من البوليفينول، وهو مضادأكسدة قوي يساعد بشكل خاص على الوقاية من سرطان المعدة.5. تقليل مستوى الكوليسترول

أثبتت الأبحاث دور الكركديه في تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري، وبالتالي المحافظة على صحة القلبوالشرايين وتعزيزها، وما زال هناك حاجة لدراسات أخرى تثبت دوره في تقليل مستوى الكوليسترول عند الأصحاء.



6. التقليل من أعراض سن اليأس

وجد للكركديه دور كبير في علاج أعراض سن اليأس والناتجة عن خلل التوازن الهرموني، حيث يساعد في التقليل من الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد الأربعين.



7. تقليل الوزن

أشارت الدراسات أن مشروب الكركديه مرتبط بفقدان الوزن والحماية من السمنة، حيث وجدت دراسة أجريت لمدة 12 أسبوع على 36 شخص أن لمستخلص الكركديه دور في تخفيض الوزن والتقليل من الدهون ومؤشر كتلة الجسم.