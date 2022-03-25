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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المحتمل أن يصاب ثلاثة من كل 10 بريطانيين ، فوق سن 65 ، بإعتام عدسة العين. إذا تم اكتشاف الحالة مبكرًا ، فيمكن إدارتها في المنزل ، ولكن في المراحل اللاحقة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

أوضح المعهد الوطني للعيون أنه مع نمو إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر ، تبدأ أعراض الحالة في الظهور. إحدى علامات إعتام عدسة العين هي أن تصبح رؤيتك "غائمة أو ضبابية". قد تبدو الألوان باهتة ، وقد تقل الرؤية الليلية ، وقد تلاحظ هالة حول مصادر الضوء. في الواقع ، قد تبدو أي مصابيح أو مصابيح أمامية أو حتى ضوء شمس طبيعي "ساطعة للغاية".

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إذا ظهرت هذه العلامات على وجهك فاذهب إلى الفحص لدى طبيب العيون فورًا فقد تؤدي إلى فقدان البصر

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وحذر المعهد الوطني للعيون من أنه "بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إعتام عدسة العين إلى فقدان البصر".

إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بإعتام عدسة العين ، يُنصح بشدة بحجز موعد مع طبيب العيون.

بالإضافة إلى التقدم في السن ، تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بإعتام عدسة العين ما يلي:



الإصابة بمرض السكري

مدخنون

شرب الكثير من الكحول

قضيت الكثير من الوقت في الشمس

أولئك الذين يتناولون المنشطات

وإصابة في العين.

ما الذي يسبب إعتام عدسة العين؟

بدءًا من سن الأربعين ، تبدأ البروتينات الموجودة في عدسة عينك في التحلل والتكتل معًا.

تسبب كتلة البروتين هذه "منطقة غائمة على العدسة" ، تُعرف أيضًا باسم إعتام عدسة العين.

صرح المعهد الوطني للعيون أنه "بمرور الوقت ، يزداد إعتام عدسة العين ويزداد سحب العدسة".

يمكنك ولله الحمد تأخير تكوين إعتام عدسة العين يضعف الرؤية.

للقيام بذلك ، من المفيد "ارتداء نظارات شمسية وقبعة ذات حافة لحجب الشمس".

علاوة على ذلك ، كما هو الحال مع جميع جوانب صحتك ، يوصى بشدة بأن تكون غير مدخن.

كما يشجع خبراء العيون الناس على "تناول الطعام الصحي" من خلال تناول "الكثير من الفاكهة والخضروات".

على وجه الخصوص ، تعتبر "الخضر ذات الأوراق الداكنة" ، مثل السبانخ واللفت والكرنب مفيدة لبصر عينيك.

وأضاف خبراء صحة العيون: "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر ، فعليك إجراء فحص العين الموسع مرة واحدة على الأقل كل عامين".

يمكن لأخصائي البصريات التحقق من إعتام عدسة العين كجزء من فحص العين الموسع غير المؤلم.

سيتضمن ذلك إعطاء قطرات لتوسيع حدقة العين بحيث يمكن فحص عينيك بحثًا عن إعتام عدسة العين ومشاكل العين الأخرى.

إذا تم تشخيص إعتام عدسة العين في المراحل المبكرة ، فيمكن أن يشمل العلاج المنزلي ما يلي:

استخدم أضواء أكثر سطوعًا في المنزل أو العمل

ارتدِ نظارات شمسية مضادة للوهج

استخدم العدسات المكبرة للقراءة والأنشطة الأخرى.

قد تكون هناك حاجة إلى وصفة طبية جديدة للنظارات أو العدسات اللاصقة لمساعدتك على الرؤية بشكل أفضل.

في الحالات الأكثر شدة ، عندما يتداخل إعتام عدسة العين مع القراءة أو القيادة أو مشاهدة التلفزيون ، قد يوصى بإجراء الجراحة.

وأوضحت NHS : "جراحة الساد تنطوي على استبدال العدسة الغائمة داخل عينك بعدسة اصطناعية."

هذا الإجراء له "نسبة نجاح عالية" في تحسين بصرك ، ولكن قد يستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع للتعافي التام من العملية.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "يمكنك اختيار تأجيل إجراء الجراحة لفترة من الوقت وإجراء فحوصات منتظمة لمراقبة الوضع".

"لا توجد أدوية أو قطرات للعين ثبت أنها تحسن حالة إعتام عدسة العين أو تمنع تفاقمها.".