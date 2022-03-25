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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد نقص فيتامين (B12) أحد المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، ويؤدي نقصه إلى ظهور الكثير من الأعراض التي قد تؤثر على البنية الحيوية للجسم، لذلك يجب تناول العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (B12).

ويساعد فيتامين (B12) في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم وفي تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع خلايانا، وفق(روسيا اليوم).

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8 أعشاب تعوض عنك نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم وهشاشة العظام وصعوبة المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات

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وإذا قصرت في تناول الفيتامين، فإن الدور الذي يلعبه يصبح واضحا للغاية، ويشار إلى أن أعراض نقص فيتامين (B12) واسعة النطاق، وتتمثل إحدى طرق اكتشاف مستويات (B12) المنخفضة في الشعور لمس اللسان وتقييم قوامه.

ويمكن أن يكون اللسان الناعم علامة على نقص فيتامين(B12)

،ويؤدي نقصه إلى تلف الأعصاب، وهذا يمكن أن يسبب وخزاً وتنميلاً في اليدين والقدمين، وضعف العضلات، وفقدان ردود الفعل.

وقد تشعر أيضاً بعدم الاستقرار وتفقد توازنك وتواجه صعوبة في المشي، ونقص فيتامين (B12) يمكن أن يسبب ضعفاً في العظام وقد يؤدي إلى كسور في الورك.

ومن المهم تشخيص نقص فيتامين (B12) وعلاجه في أسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تم إهمالها".

وتضيف: "كلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم".

ما الذي يسبب نقص فيتامين B12

ولنقص فيتامين (B12) أسباب عدة منها: فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

ويعد فقر الدم الخبيث السبب الرئيسي لانخفاض فيتامين (B12)، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تمنع الجسم من امتصاص فيتامين (B12).

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص الفيتامين نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (B12) من نظامهم الغذائي.

كيفية علاج انخفاض فيتامين B12

يعتمد علاج فيتامين (B12) أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة، ويمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة،

وهناك نوعان من حقن فيتامين (B12): الهيدروكسوكوبالامين والسيانوكوبالامين.

تعويض نقص فيتامين ب12 بالأعشاب

قد يوجد هناك الكثير من المصادر التي تحتوي على فيتامين ب12 بشكل كبير، ولكن لا توجد أعشاب كثيرة بها نسبة من فيتامين ب12، ومن أهم هذه الأعشاب هي:

أوراق الجرجير.

أوراق الشاي.

الأعشاب البحرية.

بذور الهيل.

بذور الشوفان.

الطحالب.

الفطر البري.

السبانخ.

أعشاب أخرى لعلاج نقص فيتامين ب12مثل الآتي:

نبات الحلبة: وذلك من خلال غلي الحلبة وتناولها مرة واحدة يوميا.

أعشاب البابونج: وذلك يعتبر من أهم العلاجات في نقص فيتامين ب 21، حيث يتم وضع ملعقة من عشب البابونج مع كوب ماء مغلي، ويترك لتهدأ ثم يصفي ويشرب.

النعناع: وذلك عن طريق تناوله طازج أو يشرب مغلي.

بذور الشمر: يعد بذور الشمر من الأعشاب المفضلة في علاج نقص فيتامين ب12

أعشاب الميرمية.