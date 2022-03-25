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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكركم من أنواع التوابل شائعة الاستخدام في عديد من وصفات الطبخ على مستوى العالم؛ فلا يضفي نكهة لأطباقك فقط؛ بل يتميز بكثير من الفوائد الصحية.

ويحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم أنه استخدم لفترة طويلة في الطعام والأدوية وله خصاءئص تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

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بهار رخيص وموجود في كل بيت .. يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحميك من الجلطات القلبية

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وفيما يأتي أبرز فوائد الكركم لمرذى السكري؛ والطريقة الصحيحة لتناوله.

1. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

تعتمد صحة مرذى السكري بشكل كبير على نمط الحياة والنظام الغذائي, فيساعد الكركمين وهو مركب نشط قي الكركم على منع الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية والتقليل من نمو الأنسجة الدهنية قي الأعضاء؛ ويعمل على تحسين وظيفة خلايا بيتا والتي تساعد على إنتاج الأنسولين في البنكرياس, كما يعمل على إفراز نوع من السيتوكاينات (كعصنت]اها7) التي تساعد قي الحفاظ على الوزن الصحي وهذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

2. تنظيم مستوى الخلوكوز في الدم

بساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر ف الدم حيث أنه يعمل على حماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة , ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين, ويقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز قي الدم.

3. منج مضاعفات مرض السكري

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في التقليل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري؛ مثل: تلف الأعصاب؛ والتهاب قزحية العين؛ وإعتام عدسة العين» وخزل المعدة, وتثبيط عمل خلايا الدم البيضاء والتي تسبب الالتهابات وهذه أحد فوائد الكركم لمرذى السكري.

4 تنظيم مستويات الكولسترول وتعزيز صحة القلب

يقلل الكركم من مستويات الكولسترول الضار

والدهون الثلاثية فى الجسم؛ ويساعد أيضضا على القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم؛ مثل: زيادة أكسدة وتدمير الدهون فى أغشية خلايا القلب, وتلف وتصلب الشرابين.

5. الحفاظ على صحة الكبد

يعاني الكثير من مرذى السكري من مشكلات في الكبدء مثل مرض الكبد الدهنى, فيعمل الكركم على التقليل من تراكم الدهون فيه؛ ويعمل على حماية وظائف الكبد من العوامل المؤكسدة والتى تؤدي إلى تلفه.

6. تقوية جهاز المناعة

يقوي الكركمين وظائف جهاز المناعة ويحسن من الاستجابة المناعية لمرضى السكرى؛ حيث أنه قد يعاني بعض المرذى من فرط نشاط جهاز المناعة والتى قد تسبب العديد من المشكلات الصحية؛ وقد يعاني بعض المرذى من فرط نشاط جهاز المناعة بي والتى قد تسبب العديد من المشكلات الصحية؛ وقد يعزز من عمل الأدوية المستخدمة للمناعة والتى

7 تعزيز شفاء الأنسجة

يعاني بعض مرذى السكري من مشكلات وبطء في التثام الجروح نتيجة زيادة الإجهاد التأكسدى على أعضاء مختلفة فى الجسم مما يسبب التهاب طويل الأمد لهذه الأنسجة؛, فيساعد استخدام الكركم على التقليل من التورم وتسريع عملية الشفاء لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

المصدر: ويب طب