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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض السكري من النوع 2 هو نتيجة مباشرة لضعف إنتاج الأنسولين, عندما لا تتم معالجة الأنسولين بشكل صحيح؛ فإن مستويات السكر في الدم تصبح غير طبيعية في الجسم.

ويمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار مجموعة من المشاكل في الجسم؛ يرتبط الكثير منها بتلف الأعصاب.

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4 علامات مفاجئة يتجاهلها الكثير من الناس وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم

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إذا لاحظت هذه العلامات على ساقيك فاتصل بالطبيب فورًا فقد تكون دليل على أحد هذه الأمراض الخطيرة

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وتنبع الأعراض المتصاعدة المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 من ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار, وهناك أربعة أحاسيس تشير إلى تلف القدمين بسبب ارتفاع نسبة السكر ف الدم - نستعرضها وفقا لوقع اكسبرس عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ف أطراف الجسم؛ مثل اليدين والقدمين والذراعين؛ يُعرف ذلك بالاعتلال العصبى المحيطي.

وفقًا للكلية الأمريكية لجراحي القدم والكاحل؛ هناك 4 أحاسيس في القدم يمكن أن تشير إلى تلف السكر ف الدم للأعصاب, وتشمل:

1- خدر أو وخز

2- ألم شائك

3 ألم حاد

4- قدم محترقة.

كيفية الوقاية من مشاكل القدم السكرية يعد فحص قدميك طريقة مهمة لتقليل فرص الإصابة بمشكلة خطيرة فى القدم.

من المهم أن يقوم مرذى السكري بفحص أقدامهم بانتظام لأن تلف الأعصاب وانخفاض الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري يمكن أن يعني انخفاض الوعى بالألم (الاعتلال العصبى) وبطء الشفاء".

كما تشير هيئة الصحة البريطانية؛, فإن فحص القدمين يوميًا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة؛ وبالتالي قبل أن تشكل أي إذا لم تكن قادرًا على فحص قدميك بشكل كامل, قدميك؛ كما يجب عليك طلب العلاج من طبيبك إذا لم تلتثم البثور أو الإصابات بسرعة.

المصدر: مصراوي