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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر دهون VISCERAL خطيرة لأنها تغلف الأعضاء الحيوية الموجودة في وسط الجسم. تشمل المخاطر المرتبطة بالدهون النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لحسن الحظ ، يمكن التحكم في دهون البطن من خلال النظام الغذائي. ثبت أن مشروبًا ساخنًا واحدًا يشعله طوال الليل.

يمكن لجسم الإنسان تخزين كمية مدهشة من الدهون ، ولكن ليس كل ذلك مرئيًا دائمًا بالعين المجردة. تلتصق الدهون الحشوية بالأعضاء ، مما يجعلها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. يقدم النظام الغذائي أفضل إجراء مضاد ضد الدهون ، مع وجود مشروب واحد على وجه الخصوص يبشر بالخير.

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المشروب الدافئ الذي "يحرق" دهون الجسم الخطيرة وينسفها أثناء النوم.. تناوله قبل النوم وسترى النتيجة المذهلة

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تشير الدلائل المتزايدة إلى أن شاي أولونغ يقلل بشكل كبير من الدهون الحشوية.

في إحدى التجارب العشوائية ، حدد الباحثون مشروبًا يوميًا يحتوي على 609.3 ملليجرام من الكاتشين - المغذيات الرئيسية في أولونغ - للمشاركين على مدار 12 أسبوعًا.

قام الباحثون بقياس منطقة الدهون في البطن ووزن الجسم وتكوينه عند الأسبوع صفر والأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الدراسة.



كشفت النتائج أن المشروبات كثيفة الكاتشين تقلل بشكل كبير من متوسط ​​مساحة الدهون الحشوية ، وكذلك الدهون في الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن: "استهلاك مشروب الشاي الأخضر المخصب بمضادات الاكسدة لمدة 12 أسبوعًا تسبب في فقدان الدهون الحشوية لدى البالغين الصينيين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن".

تم تكرار هذه النتائج في دراسة مماثلة أظهرت أن شرب 300 مل من شاي أولونغ أربع مرات في اليوم يمكن أن يساعد الناس على خسارة كيلوغرام واحد من الدهون في ستة أسابيع.

اقترح الباحثون أن الشاي فعل ذلك من خلال تحسين التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.

في الواقع ، لقد ثبت أن شاي أولونغ يمكن أن يزيد من معدلات التمثيل الغذائي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالماء.

ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى أن استهلاك الشاي قد يزيد أيضًا من تكسير الدهون ، بغض النظر عن تأثيرات الكافيين.

"أردنا دراسة آثار استهلاك أولونغ مقابل الكافيين وحده على التمثيل الغذائي للطاقة والدهون بين مجموعة من المتطوعين الأصحاء."

أظهرت الدراسة أن شاي أولونغ عزز تكسير الدهون بنحو 20 في المائة بالمقارنة مع المشاركين في المجموعة الضابطة.

لتحقيق هذه التأثيرات ، كان على الأشخاص تناول كوبين من الشاي يوميًا.

ومن المثير للاهتمام أن تأثيرات فقدان الوزن استمرت أثناء نوم المشاركين.

وتعليقًا على النتائج ، قال تيم بوند ، من اللجنة الاستشارية للشاي: "لقد ثبت أن شاي أولونج يساعد في زيادة إنفاق الدهون وحرق الدهون.

"أظهرت الدراسات فقدان حوالي ثلاثة كيلوغرامات من الوزن في 12 أسبوعًا ، ولكن غالبًا ما تكون هذه دراسات شبه خاضعة للرقابة حيث يخضع الأشخاص لبعض الإشراف."



هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فعالية الشاي الصيني الاسود على المدى الطويل كعامل مساعد لخفض الدهون الحشوية.