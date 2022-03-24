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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد صحية مذهلة لتناول كوب من عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية فهو يوفر لك الكثير من العناصر الغذائية والطاقة.

أما عن الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في البرقوق فهي تمنع المشاكل الصحية أثناء الرضاعة الطبيعية ويساعد تناوله على منع وعلاج الاضطرابات مثل الإمساك.

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كوب واحد من هذا العصير يعالج الإمساك وينظم وظائف المثانة ويمنع فقر الدم ويحمي من ترسب الشرايين

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أما عن الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية فهي كالتالي:

1. علاج للإمساك

يساعد المحتوى العالي من الألياف في البرقوق على منع أو علاج المشاكل الناتجة عن الإمساك أثناء الرضاعة الطبيعية.

يعمل العصير الطازج من الفاكهة المغذية كملين ويعزز حركة الأمعاء. كما أن شرب عصير القراصيا يمنع البواسير التي تتطور بسبب الإمساك المزمن .



2. ينظم وظائف المثانة

قد يؤدي الإمساك إلى الضغط على المثانة ويزيد من تواتر التبول إلا أن البرقوق يحارب الإمساك ويعزز الأداء الطبيعي للمثانة أثناء الرضاعة الطبيعية .

3. صحة الجهاز العصبي

البرقوق غني بالبوتاسيوم المعدني. البوتاسيوم هو إلكتروليت حيوي ضروري لنقل النبضات العصبية لأداء وظائف الجسم المختلفة. تناول عصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية سيعزز صحة الجهاز العصبي ويعزز وظائف الجسم الصحية .

4. ينظم زيادة الوزن

يمكنك التحكم في وزنك عن طريق تناول البرقوق المجفف أثناء الرضاعة الطبيعية. يساعدك تناول البرقوق الجيد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ، ويخفف آلام الجوع ، وينظم زيادة الوزن. أيضًا ، يحتوي البرقوق على كمية قليلة جدًا من الدهون التي تمنعك من الإصابة بالسمنة أثناء إرضاع طفلك الصغير .



5. يمنع فقر الدم

عصير البرقوق مصدر ممتاز للحديد. يساعد تناول عصير البرقوق بشكل كافٍ على زيادة كمية الحديد في الجسم. يساعد الهيموجلوبين الجيد على منع مخاطر الإصابة بفقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس والتهيج .

6. التقليل من ترسب البلاك في الشرايين

يساعد البوتاسيوم في البرقوق على تنظيم ضغط الدم بشكل كبير ويمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب أثناء الرضاعة الطبيعية.