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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وزارة التجارة السعودية عن إغلاق شركة حديد في الرياض وإلقاء القبض على صاحبها لتورطه في النصب والاحتيال والإخلال بحقوق 166 مستهلك وعدم تسليمهم 1500 طن حديد. وجاء البيان كالتالي: "أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة المقرات التابعة لشركة بيع حديد شرق مدينة الرياض إثر ثبوت تورط القائمين عليهما في ممارسة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتسليم منتجات حديد التسليح للمشترين وإعادة المبالغ المالية المدفوعة لأصحابها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: السلطات السعودية تغلق شركة كبيرة في الرياض وتلقي القبض على صاحبها.. والمفاجأة في نوع مخالفته عاجل : المنتخب السعودي يتأهل رسميا لكأس العالم 2022.. بعد فوز اليابان على أستراليا وزارة التجارة السعودية تطلق تحذيرات عاجلة للمستهلكين خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا معجزة ربانية.. هذه الفاكهة الشهيرة تحسن الذاكرة وتقوي العظام والأسنان وتعزز صحة القلب نجل الجبري العدو اللدود للأمير محمد بن سلمان يغضب السعوديين ويدعو بايدن لمعاقبة السعودية لدعمها روسيا أعشاب تعالج ضعف الأعصاب والعضلات نهائيا.. تناولها وعش قوي ومرتاح البال (طريقة الاستخدام الصحيحة) نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك علامة حول العينين يظنها الناس عادية لكنها تشير إلى أن نسبة السكر في الدم خارجة عن السيطرة.. لا تهملها الثوم والبصل .. خلطة سحرية لعلاج الربو أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتقليل الالتهابات والغازات وعسر الهضم (طريقة التحضير) شخص يهدد ملاكم شهير وضخم داخل بار ويسحب في وجهه المسدس .. وردة فعل الأخير مفاجئة.. شاهد بالفيديو 3 أطعمة خارقة تنشط البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل للأطباء وأضافت: "كما قبضت الجهات الأمنية على مالك الشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه". وتابعت: وتعود تفاصيل القضية لرصد الوزارة تعثر الشركة في تسليم ١٦٦ مواطنا قاموا بشراء١٥٠٠ طن من منتج حديد التسلح المصنع محليا بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز ٧ ملايين ريال. وواصلت: كما اتضح إيهام القائمين على الشركة للمشترين بعرض وبيع منتجات حديد التسليح بأسعار أقل من قيمتها السوقية وعدم إيفاءهم بوعود التسليم للبضاعة المباعة والتعثر في إعادة المبالغ للمشترين. وأحالت وزارة التجارة مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظرا لاعتبارها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية واستعادة الحقوق لأصحابها.

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