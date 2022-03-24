نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عاجل : المنتخب السعودي يتأهل رسميا لكأس العالم 2022.. بعد فوز اليابان على أستراليا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم (الخميس) تأهله رسميا إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد أن تغلب المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل.

ويأتي ضمان تأهل المنتخب السعودي، بعد فوز منتخب الساموراي ووصوله إلى النقطة 21، فيما تجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 19 نقطة، حتى قبل مواجهة اليوم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السلطات السعودية تغلق شركة كبيرة في الرياض وتلقي القبض على صاحبها.. والمفاجأة في نوع مخالفته

عاجل : المنتخب السعودي يتأهل رسميا لكأس العالم 2022.. بعد فوز اليابان على أستراليا

وزارة التجارة السعودية تطلق تحذيرات عاجلة للمستهلكين

خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا

معجزة ربانية.. هذه الفاكهة الشهيرة تحسن الذاكرة وتقوي العظام والأسنان وتعزز صحة القلب

نجل الجبري العدو اللدود للأمير محمد بن سلمان يغضب السعوديين ويدعو بايدن لمعاقبة السعودية لدعمها روسيا

أعشاب تعالج ضعف الأعصاب والعضلات نهائيا.. تناولها وعش قوي ومرتاح البال (طريقة الاستخدام الصحيحة)

نقص فيتامين B12 في الجسم يهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

علامة حول العينين يظنها الناس عادية لكنها تشير إلى أن نسبة السكر في الدم خارجة عن السيطرة.. لا تهملها

الثوم والبصل .. خلطة سحرية لعلاج الربو أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتقليل الالتهابات والغازات وعسر الهضم (طريقة التحضير)

شخص يهدد ملاكم شهير وضخم داخل بار ويسحب في وجهه المسدس .. وردة فعل الأخير مفاجئة.. شاهد بالفيديو

3 أطعمة خارقة تنشط البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل للأطباء

وهذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، كأكثر منتخب عربي يتأهل إلى النهائيات، فيما ينتظر خوض مواجهته الساعة 6 مساء اليوم أمام المنتخب الصيني، ويدخل اللقاء وفي رصيده 19 نقطة محتلا المركز الثاني في المجموعة، وفي حال فوزه بالمباراة سيصل إلى النقطة 22 في صدارة المجموعة، وهو ما سيؤكد استحقاقه لخطف بطاقة التأهل رسميا إلى مونديال كأس العالم 2022.