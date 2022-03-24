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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت وزارة التجارة السعودية من أشخاص ينتحلون صفتها بهدف الاحتيال على المستهلكين، لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل.

وقالت الوزارة إن هناك أشخاصا يدعون بأنهم من "وزارة التجارة"، ويقومون بالاتصال بالمستهلكين لطلب معلوماتهم البنكية، وذلك بغرض التحايل.

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وزارة التجارة السعودية تطلق تحذيرات عاجلة للمستهلكين

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وشددت على أنها لا تطلب مطلقا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، ولا حتى أرقام التحقق الخاصة بالعميل.

???? | تحذيرمن التعامل مع أشخاص ينتحلون صفة "وزارة التجارة" بالاتصال على المستهلكين لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل.

ونؤكد دائمًا أننا لا نطلب مطلقًا:• أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية• أرقام التحقق الخاصة بالعميل

— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 23, 2022

وحسب صحيفة "عكاظ" فإن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية على حدة، ومنها: التهديد والابتزاز، الاختراق، انتحال الشخصيات، النصب، والاحتيال.

وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة عام واحد إلى 10 أعوام، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال (حوالي 133 دولارا) وبحد أقصى 5 ملايين ريال (حوالي 1332 دولارا).

المصدر: RT + "عكاظ"