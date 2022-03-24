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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كان للفواكه البرية بشكل عام مكبس جيد جدًا ، فهذا يرجع إلى عدد الخصائص الإيجابية التي تكافئ بها أولئك الأشخاص الذين يتأكدون من تضمينها في نظامهم الغذائي بشكل يومي. الآن ، في حين أن بعض أنواع الفاكهة البرية معروفة للجميع ، قد يمر البعض الآخر دون أن يلاحظها أحد ، كما هو الحال مع فوائد العنب البري. حسنًا ، إنها الفاكهة التي يجب أن نتناولها لتحسين الصحة .

هم مشهورون في المجتمع الطبي والتغذوي لمساهماتهم كطعام مضاد للسرطان ومضاد للالتهابات ، ولديهم العديد من المزايا والمزايا الأخرى لمن يستهلكونها بانتظام ، لذلك سنقوم بمراجعتها لتكتشفها.

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معجزة ربانية.. هذه الفاكهة الشهيرة تحسن الذاكرة وتقوي العظام والأسنان وتعزز صحة القلب

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حتى لا تكون هناك شكوك ، نعم ، سنقوم بتوضيح أنه التوت الأزرق ، المعروف أيضًا باسم العنب البري ، تلك الفاكهة الصغيرة التي تأتي من شجرة فاكينيوم البرية . مصدرها أمريكا الشمالية ، ويتم استيراد معظمها من الولايات المتحدة.

الفاكهة التي يجب أن نتناولها لتحسين الصحة

من الممكن أيضًا أن تأكلها بطرق مختلفة ، لأنه بالإضافة إلى السائبة ، يمكننا العثور عليها في المتاجر ومحلات السوبر ماركت في الجيلي والكعك وحتى النبيذ الحرفي.

فوائده

مضاد للسرطان

يُنظر إلى مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها العنب البري في المجال الصحي كحليف كبير عندما يتعلق الأمر بمنع أو تأخير تطور أنواع مختلفة من السرطان. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى حمض الفوليك الذي يمنع الخلايا من التحور.

تقوية العظام والأسنان

التوت الأزرق هو اقتراح شائع لتقوية العظام والأسنان. معادنه الأساسية تحمي كثافة العظام وتجعل الأسنان أكثر متانة.

صحة القلب

حفنة من هذه العنب البري كل يوم سوف تبقيك في مأمن من نوبات القلب والأوعية الدموية السيئة. بفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والمعادن التي تنظم العمليات الالتهابية في الجسم ، فإننا نحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والمعاناة من هذه الاضطرابات.

منع مرض السكري

أيضا ، يمكن مكافحة ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مع هذه الفاكهة البرية. فقط أضف بضعة جرامات من الألياف ومضادات الأكسدة لتنظيم نسبة الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، ستحقق أن السكر يتم تصنيعه بشكل أفضل كمصدر للطاقة ، مما يحقق الحيوية.

تحسين الذاكرة

التفكير أكثر من أي شيء في كبار السن ، العنب البري يساهم في الذاكرة. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي ، كما تسمى العملية التي تولد تلف الخلايا والصعوبات المعرفية اللاحقة ، فإنها تسهل المهام مثل التعلم والحفظ.