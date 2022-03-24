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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كانت حالات السكري مصدر قلق لعقود من الزمن ، حيث تضاعفت الحالات تقريبًا في السنوات الـ 15 الماضية وحدها. يمكن أن يساعد التدخل في الوقت المناسب في تخفيف الأعراض ، لذا فإن معرفة علامة التحذير أمر بالغ الأهمية. وفقًا للهيئات الصحية ، قد تكون الترسبات حول العينين علامة على مستويات السكر في الدم غير المنضبطة.

حذر الخبراء من أن ارتفاع معدلات السمنة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة مرض السكري في السنوات القادمة ، مما يجعل النظام الغذائي لاعبا رئيسيا في معالجة المرض. في المراحل الأولية ، قد يكون من الصعب تحديد مستويات السكر في الدم المرتفعة. ومع تقدم الحالة ، لا بد أن تظهر الأعراض. قد تكون الرواسب الصفراء تحت الجلد علامة تحذير على أن نسبة السكر في الدم خارجة عن السيطرة.

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علامة حول العينين يظنها الناس عادية لكنها تشير إلى أن نسبة السكر في الدم خارجة عن السيطرة.. لا تهملها

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يحدث مرض السكري عندما يكون هرمون الأنسولين غير قادر على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

هذه العملية ضرورية لتحويل السكر في الدم إلى طاقة ، ولكن بدون الأنسولين ، يبقى الجلوكوز في الدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المعالج له تأثير تراكمي على الجسم ، ويصبح أكثر فتكًا بمرور الوقت.



لحسن الحظ ، تتركز العديد من العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم في الجلد ، مما يجعلها مرئية للعين.

عادة ما يتم الكشف عن ارتفاع نسبة السكر في الدم من خلال اختبار AC1 ، والذي يشير إلى متوسط ​​مستويات السكر في الأشهر السابقة.

في المراحل الأولية ، تشمل الأعراض القيء والجوع المفرط والعطش وسرعة ضربات القلب ومشاكل في الرؤية.

ومع تقدم الحالة ، قد تشمل الأعراض Xanthelasma.

يرتبط Xanthelasma على نطاق واسع بارتفاع الكوليسترول ، والذي يتميز بمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الدهون في الدم.

ولكن هناك دليل على أن الحالة يمكن أن تعكس أيضًا ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تشير حالة الجلد إلى نمو محدد بوضوح للرواسب الصفراء تحت البشرة ، وهي ليست ضارة أو مؤلمة.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون الزيادات مشوهة.

وفقًا لـ WebMD: "يحدث [Xanthelasma] عندما يجمع جسمك الكولسترول الإضافي حول عينيك.

"قد تلاحظ نمو صفراء مسطح أو مرتفع قليلاً على العينين أو حولهما.

"الرواسب ليست ضارة أو مؤلمة ، لكنها يمكن أن تشير إلى مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل صحية أخرى."

كيفية تصحيح أعراض ارتفاع السكر في الدم

السيطرة على نسبة السكر في الدم هي العمود الفقري لعلاج مرض السكري ، ولكنها مهمة بنفس القدر للأفراد غير المصابين بهذه الحالة.

توفر إدارة النظام الغذائي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فرصًا قوية لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.

اقترحت العديد من الدراسات أن الأكل الصحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن تحت السيطرة ودرء عدم تحمل الجلوكوز.

لكن تناول وجبات الطعام في أوقات منتظمة قد يكون بنفس الأهمية لتنظيم نسبة السكر في الدم.

في الواقع ، أظهرت بعض الدراسات أن الرجال المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري يمكن أن يستفيدوا من تناول جميع وجباتهم في إطار زمني محدد مدته تسع ساعات.