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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كانت الأطعمة المخمرة موجودة في فن الطهي لدينا منذ قرون ، وهي الآن صيحة رائجة لأنها توفر فوائد صحية بطريقة طبيعية ، بدون إضافات كيميائية.

التخمير هو أسلوب طهي تقليدي يسمح بالحفاظ على الطعام ويتضمن عملية تحويله لزيادة خصائصه وفوائده الصحية دون الحاجة إلى إضافة مواد كيميائية أو مواد حافظة. ضمن تقنيات التخمير المختلفة ، وجدنا أنه خلال هذه العمليات ، تدخلت كائنات حية مختلفة ، مثل سلالات البكتيريا أو الخمائر أو الفطريات أو الإنزيمات. في حالة تخمير الثوم والبصل ، تتم العملية من خلال سلالات العصيات اللبنية ، ولهذا يطلق عليهم اسم " التخمير اللاكتيكي ".

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الثوم والبصل .. خلطة سحرية لعلاج الربو أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتقليل الالتهابات والغازات وعسر الهضم (طريقة التحضير)

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التخمير اللاكتوني عملية بسيطة للغاية ، ويتم تحقيقها عن طريق صنع محلول ملحي بنسبة 5٪ من وزن الطعام في الملح وتركه في درجة حرارة الغرفة الدافئة ، حوالي 20 درجة مئوية لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع. هذا النوع من التخمير في محلول ملحي يولد بكتيريا حمض اللاكتيك من عائلات اللاكتوباسيلوس ، والتي توفر لنظامنا الغذائي تأثيرات صحية.

لكي يتم تنفيذ هذه التقنية ، ليس من الضروري أن يكون لديك معرفة كبيرة بالطهي أو معدات متطورة. يكفي بالملح والماء وبعض القوارب المحكمه والصبر. المنتج الناتج صحي جدا ومنعش ونقي. يمكن الاحتفاظ بها لأشهر في الخزانة ، وهي طريقة للاستمتاع بالبصل الأخضر والثوم بسرعة وبشكل مريح طوال العام ، ولكن بمجرد فتح البرطمان ، يجب تناوله في غضون أيام قليلة وحفظه في الثلاجة.

على الرغم من أننا نرى فقاعات في العلب ، إلا أن المنتج في حالة جيدة لأنه عندما تتغذى بكتيريا حمض اللاكتيك على السكريات من هذه الخضار ، يتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون. هذا هو سبب ظهور الفقاعات في البرطمانات أثناء عملية التخمير.

كيف تخمر الثوم والبصل؟

عند تخمير الثوم والبصل يجب اختيار المنتج بعناية. بالنسبة للبصل ، عليك أن تختار الأفضل: يجب أن يكون أبيض جدًا من الداخل ، بدون بقع ، حار وصغير. يجب أن يكون الثوم حديثًا وصلبًا وخالي من العيوب. بهذه الطريقة ستكون النتيجة النهائية منتجًا متجانسًا بدون عيوب.

يمكن أن يكون البصل المخمر من أي نوع: أبيض ، أرجواني ، كراث ، إلخ. ونفس الشيء مع الثوم ، يمكن أن يكون أبيض ، بنفسجي ، وردي ، إلخ. المهم هو الحفاظ على العملية والنسب.

في بعض الأحيان ، في حالة البصل ، يتم الخلط بين مفهوم التخمير هذا وعملية التخليل وليسا نفس الشيء. في حين أنه عند عمل مخلل ، يتم استخدام خليط من الماء والخل مع السكر والتوابل الأخرى ، وعندما يتم تخميره ، يتم استبدال خليط الماء والخل بالماء والملح ، لصنع محلول ملحي. المنتج النهائي لتخمير البصل هو طعام أكثر نعومة وسهل الهضم حيث يتم الحصول على نكهة الخل دون تدخل الخل في أي وقت وتكون أكثر عصارة ، مما يوفر لمسات حمضية وقوام مقرمش في كل طبق.

وأما الثوم المخمر فيجب أن يكون مؤهلا فهو ليس مثل الثوم الأسود. بينما يتم إجراء عملية التخمير في محلول ملحي ويتم فصل الثوم بواسطة فصوص ، تختلف عملية التخمير في حالة الثوم الأسود. يتم استخدام رؤوس الثوم الكاملة وتخمرها على درجة حرارة تتراوح بين 60 و 80 درجة مئوية لمدة شهر. بهذه الطريقة ، يتم الحصول على هذه المجموعة المتنوعة من الثوم بلون أسود خاص ، بقوام مختلف ونكهة مختلفة تمامًا.

الخصائص والاستخدامات

الثوم المتخمر له نفس خصائص الثوم النيء: فهو مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات ومضاد للربو وله آثار علاجية في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ، كما أنه يعزز تأثيره كمضاد للأكسدة ، ويزيل رائحة الفم الكريهة التي يسببها الثوم الخام و أكثر قابلية للهضم.

يحدث الشيء نفسه مع البصل المخمر ، فهو يحافظ على جميع خصائصه: فهو مضاد للفيروسات ، ومضاد لمرض السكر ، ومضاد للأكسدة ، ومضاد للسرطان ، ومضاد للربو ، ومضاد للالتهابات ، وقائي للكبد ، ومضاد للأعصاب ، وخافض للضغط وسكر الدم. ولكن على عكس البصل الخام ، فإن البصل المخمر يزيد من قدرة امتصاص مغذياته أثناء عملية الهضم ويسهل التخلص الصحيح من النفايات. البكتيريا الحية التي تحتويها تعيد بناء الجراثيم المعوية وتقلل من مشاكل مثل الالتهاب والغازات وعسر الهضم.

استخدامه في المطبخ هو نفسه تمامًا مثل الثوم أو البصل النيء ، ويمكننا استبداله بأي وصفة. سيكون الاختلاف في النكهة ، والتي سيكون لها المزيد من الفروق الدقيقة. هناك أيضًا مكملات غذائية في السوق تعتمد على الثوم المخمر والبصل والتي توفر إمكانية الاستمتاع بجميع فوائدها دون الحاجة إلى تناولها.