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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية البريطانية ، مقطع فيديو ، لأحد معجبي ملاكم الوزن الثقيل السابق مايك تايسون وهو يسحب مسدسه ، ويوجهه صوبه، أثناء تواجدهم في نادٍ للكوميديا في هوليوود يوم الثلاثاء الماضي .

وأفادت الصحيفة ، أن المعجب المجهول الهوية سحب سلاحه فجأة أثناء تصوير مشهد كوميدي هوليودي ،و طلب من "مايك تايسون" أن يتحداه في قتال.

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شخص يهدد ملاكم شهير وضخم داخل بار ويسحب في وجهه المسدس .. وردة فعل الأخير مفاجئة.. شاهد بالفيديو

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وأظهر الفيديو محاولة مقدم البار ، منع الشخص وقام بدفعه ليخرج من المكان ، إلا أن الأخير أكد أنه يمزح فقط ، ثم سحب المسدس من خصره ووجهه على "تايسون" ، الذي كان جالسًا في هدوء.

وبعد ذلك أعاد المعجب المسدس ، إلى مكانه ووجه كلمات للملاكم قائلاً : "تايسون" ، أنا أحبك ، تحية لكل إنجازاتك ، مصدر إلهامنا" ليقوم مايك ويعانقه في النهاية في ردة فعل منه غير متوقعة.