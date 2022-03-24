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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن تساعد مقايضات النظام الغذائي لمرض السكري في الحماية من أعراض وعلامات ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي عادة ما تشمل التعب ، واستخدام المرحاض في كثير من الأحيان ، والشعور بالعطش الشديد. هذه هي "الأطعمة الخارقة لمرض السكري" الثلاثة التي يجب عليك إضافتها إلى قائمة التسوق الخاصة بك.

مرض السكري هو حالة شائعة تم تشخيصها لدى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة في الحماية من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم. على وجه الخصوص ، هناك ثلاثة "أطعمة خارقة لمرض السكري" يجب عليك بالتأكيد إضافتها إلى خطة نظامك الغذائي.

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3 أطعمة خارقة تنشط البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل للأطباء

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إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري ، فمن الضروري للغاية أن تتحكم في مستويات السكر في الدم.

واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك هي إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

قد تكون مقايضات النظام الغذائي أمرًا حيويًا إذا كنت مصابًا بمرض السكري - ولكن اتخاذ الخيارات الصحيحة قد يكون أمرًا صعبًا.



ومع ذلك ، يمكن أن تكون بعض الأطعمة مثالية تمامًا للحماية من ارتفاع السكر في الدم.

قال موقع Diabetes.co.uk الطبي على الإنترنت: "هناك أطعمة معينة توفر فوائد صحية ضخمة لمرضى السكري. وغالبًا ما تُعرف باسم" الأطعمة الخارقة للسكري ".

"على الرغم من أن العديد من هذه الأطعمة تقدم فوائد صحية كبيرة لمرضى السكري ، فلا ينبغي الاعتماد عليها بالكامل."

يُزعم أن هذه "الأطعمة الخارقة" تخفض مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

وقالت إن الفاصوليا والتوت والقرفة كلها مقايضات غذائية رائعة لأي شخص مصاب بمرض السكري.

فاصوليا

تحتوي الفاصوليا على ألياف قابلة للذوبان ، مما يجعلها مثالية لمرضى السكري.

تعمل الألياف على خفض مستويات الكوليسترول لديك ، مع خفض مستويات السكر في الدم أيضًا.

وأضافت: "من ناحية أخرى ، فإن الفاصوليا غنية إلى حد ما بالكربوهيدرات ، على الرغم من أنها تحتوي على كربوهيدرات أبطأ من الأطعمة الأخرى ، مثل الخبز أو المعكرونة".

"ومع ذلك ، فإن محتوى الكربوهيدرات يعني أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات يجب أن يقللوا من استهلاكهم للفاصوليا ، ولكن دون الاستغناء عنها تمامًا."

التوت

يحتوي التوت على العديد من الفوائد الصحية لمرضى السكري - وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 2.

تحتوي على مركبات تعرف باسم الأنثوسيانين ، والتي تساعد على تقليل مقاومة الأنسولين ، مع زيادة حساسية الأنسولين أيضًا.

"التوت هو أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي والألياف ، ولا يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات.

"إنها طريقة رائعة لجعل الوجبات غير الصحية أو الغنية بالكربوهيدرات في كثير من الأحيان في شيء مغذي أكثر."

قرفة

لطالما أشاد العلماء بالقرفة باعتبارها خيارًا رائعًا من التوابل لمرضى السكري.

يمكنك إضافة المزيد من القرفة إلى نظامك الغذائي إما كمكمل أو ببساطة عن طريق إضافة القليل من القرفة إلى وجباتك.

وأضاف الموقع الطبي: "تشير العديد من الدراسات إلى أن القرفة خيار ممتاز لمرضى السكري.

"إنه يخفض نسبة الجلوكوز في الدم ، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار ، ويزيد من حساسية الأنسولين."